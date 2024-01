Interessados podem utilizar o FGTS no leilão de imóveis da Caixa - Freepik

Interessados podem utilizar o FGTS no leilão de imóveis da CaixaFreepik

Publicado 16/01/2024 12:30

A Caixa Econômica Federal, em parceria com a Globo Leilões, anuncia um leilão imperdível de 43 imóveis no Rio de Janeiro, marcado para o dia 2 de fevereiro, a partir das 10h. Com descontos que podem chegar até 55%, a iniciativa proporciona oportunidades únicas para quem busca adquirir casas, apartamentos, terrenos e estabelecimentos comerciais.

Neste leilão, a Caixa e a Globo Leilões possibilitam a aquisição dos imóveis por meio do FGTS e financiamento. Entretanto é fundamental verificar as condições específicas de pagamento de cada lote. Vale ressaltar que todos os imóveis estão livres de ônus, garantindo uma transação segura e livre de dívidas.