Quedas no preço do diesel impactaram o valor do frete rodoviário - Divulgação

Quedas no preço do diesel impactaram o valor do frete rodoviárioDivulgação

Publicado 24/01/2024 12:17

De acordo com dados da última análise do Índice de Frete Edenred Repom (IFR), o preço médio do frete por quilômetro rodado fechou dezembro de 2023 a R$ 6,22 no País, o que representa uma queda de 3% ante novembro e de 12% no comparativo com a média registrada em janeiro de 2023 (R$ 7,07).

“Mesmo com a safra recorde de grãos, os recuos no valor do litro do diesel registrados ao longo do ano pelo Índice de Preços Edenred Ticket Log (IPTL), especialmente entre os meses de janeiro a julho, bem como a queda gradual da taxa juros, refletiram em reduções na média cobrada pelo frete ao longo de 2023”, destaca Vinicios Fernandes, diretor da Edenred Repom.

Apesar das reduções durante o ano, o índice aponta que houve aumento de 2% quando comparada a média dos valores praticados em 2023 (R$ 7,29) à média de 2022 (R$ 7,14), por conta dos preços médios praticados nos primeiros meses do ano devido sazonalidade da safra e reflexos na oferta e demanda de caminhões. O mês com maior valor médio no preço do frete foi abril, com R$ 8,36.

O preço do frete deve continuar elevado em 2024, reduzindo-se pouco em relação a 2023, mas ficando abaixo dos preços recordes registrados em 2022. Outros pontos de para possíveis oscilações em 2024 são a safra de grãos que, de acordo com IBGE, deve ser menor neste ano, assim como novas ações de preço da Petrobrás junto as refinarias e a reoneração dos impostos do diesel”, conclui Fernandes.

O IFR é um índice do preço médio do frete e sua composição, levantado com base nas 8 milhões de transações anuais de frete e vale-pedágio administradas pela Edenred Repom. A Edenred Repom há 30 anos é especializada na gestão e pagamento de despesas para o mercado de transporte rodoviário de carga, líder no segmento de pagamento de frete e vale-pedágio, com 8 milhões de transações anuais e mais de 1 milhão de caminhoneiros atendidos em todo o Brasil.