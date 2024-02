Projeto da Galvani estimada a geração de cerca de mil empregos diretos e indiretos - Freepik

Publicado 02/02/2024 09:58

A Galvani, empresa brasileira do setor de fertilizantes fosfatados, obteve licença de instalação para a nova fase da unidade em Irecê, na Bahia, informou em comunicado enviado à imprensa. O documento, concedido pelo Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Inema), permite que a empresa siga para a fase de mineração e beneficiamento de fosfato usado na produção de fertilizantes.

Com investimentos estimados em R$ 340 milhões, o projeto vai possibilitar a duplicação da produção de fertilizantes da Galvani em Luís Eduardo Magalhães, na Bahia, que saltará de 600 mil para 1,2 milhão de toneladas/ano, acrescentou a companhia na nota.



"A obtenção da licença de instalação representa um avanço estratégico para a nossa empresa e reforça o nosso compromisso com o desenvolvimento do território", ressaltou a diretora de Sustentabilidade e Relações Institucionais da Galvani, Sylvia Tabarin, via comunicado. De acordo com ela, o projeto é realizado em parceria com a Companhia Baiana de Produção Mineral (CBPM).



Como próximo passo, a Galvani iniciará a instalação da unidade de produção e, em paralelo, fará os estudos para solicitar a licença de operação. Durante esta fase, é estimada a geração de cerca de mil empregos diretos e indiretos. Essa é a última fase do processo de licenciamento para iniciar as atividades de operação da unidade. A previsão é que as obras comecem ainda este ano, e a operação inicie no começo de 2026.



A empresa também realizou aportes superiores a R$ 1 milhão na região de Irecê, por meio de Leis de Incentivo Fiscal Federal, em projetos sociais implementados ao longo de 2023, e que terão continuidade em 2024.