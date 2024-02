Litro do diesel S-10 foi comercializado a R$ 6,10 - Freepik

Publicado 15/02/2024 16:20

A última análise do Índice de Preços Edenred Ticket Log (IPTL), levantamento que consolida o comportamento de preços das transações nos postos de combustível, apontou que a Rodovia BR 101 foi a mais cara para os caminhoneiros abastecerem com diesel em janeiro. O litro do tipo S-10 foi comercializado a média de R$ 6,10, e o comum a R$ 5,99.

O preço médio mais baixo para o S-10, de R$ 5,88, foi registrado na Fernão Dias, equivalente ao registrado também na Régis Bittencourt para o combustível. Já o tipo comum comercializado na Régis Bittencourt, foi o que se destacou pelo menor preço entre as rodovias, com o litro por R$ 5,72.

“Grande parte dos postos de abastecimento da rodovia Rio-Santos estão comercializando o diesel S-10 a mais de R$ 6. Nesta rota, os motoristas chegam a desembolsar até 4% mais caro que na Régis Bittencourt e na Fernão Dias. Para os próximos dias, a previsão é de que novas altas devem mudar os números nas bombas, como reflexo do início da vigência das novas alíquotas do ICMS”, Douglas Pina, diretor-geral de Mobilidade da Edenred Brasil.

O IPTL é um índice de preços de combustíveis levantado com base nos abastecimentos realizados nos 21 mil postos credenciados da Edenred Ticket Log.