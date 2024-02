As inscrições para a Maratona CiberEducação já estão abertas - Gui Espíndola/SMCT

Publicado 19/02/2024 14:33

A Secretaria Municipal de Ciência e Tecnologia (SMCT) abriu uma turma com vagas para participação na 8ª Maratona CiberEducação - Edição 30 anos Cisco Brasil, uma jornada educacional 100% on-line e gratuita, na qual os aluno concorrem a 1.500 bolsas profissionalizantes gratuitas oferecidas pela empresa parceira.

Para se inscrever, o aluno deverá acessar a turma da SMCT para se formar no curso de cibersegurança “Segurança de Endpoint” por meio da plataforma Cisco Skills for All. Endpoint é todo o dispositivo conectado a uma rede de computadores, podendo ser, portanto, um computador de mesa, um notebook, um tablet, um smartphone, por exemplo. No curso da Maratona, o estudante aprenderá os processos de defesa e proteção destes dispositivos conectados à rede. Todos os dias bilhões de equipamentos estão conectados à rede e cada um precisa ser protegido.

"A segurança online é uma preocupação que deve fazer parte da nossa rotina diária, pois as ameaças cibernéticas evoluem em um ritmo muito rápido com um número crescente de invasão de dados. A Maratona CiberEducação oferece oportunidade para que o aluno inicie uma carreira bem-sucedida em um dos mercados de trabalho mais aquecidos", destaca Tatiana Roque, secretária Municipal de Ciência e Tecnologia.