Ovos de Páscoa são os preferidos de 56,8%, seguidos bombons e barras de chocolate - Marcelo Camargo/Agência Brasil

Ovos de Páscoa são os preferidos de 56,8%, seguidos bombons e barras de chocolate Marcelo Camargo/Agência Brasil

Publicado 19/03/2024 11:36

Rio - Uma pesquisa feita pelo Instituto Fecomércio de Pesquisas e Análises (IFec RJ) com consumidores da região metropolitana do Rio mostra que 62,1% pretendem presentear alguém na Páscoa. Cerca de 32,6% disseram que não pretendem comprar e 5,3% ainda não sabem.

De acordo com o levantamento, a estimativa de movimentação financeira com a data é de R$ 302,84 milhões. O gasto médio com os presentes será de R$ 133,38. Para os que irão presentear alguém, os ovos de Páscoa são os preferidos de 56,8%, seguidos bombons (43,2%) e barras de chocolate (24,3%).



Cerca de 91,1% disseram que farão suas compras em lojas físicas, contra 4,4% em lojas virtuais. 3,9% informaram que poderão comprar em ambas.

A pesquisa foi realizada com 1.312 consumidores da região metropolitana do Rio de Janeiro, entre os dias 04 e 06 de março.