Banco Central divulgou nesta quinta-feira dados sobre as contas externas brasileirasMarcello Casal Jr/Agência Brasil

Publicado 09/04/2024 10:02

As projeções dos analistas para a inflação de 2024 e para a evolução do Produto Interno Bruto (PIB) brasileiro subiram nesta semana, segundo dados divulgados nesta terça-feira, 9, pelo Relatório Focus do Banco Central. A pesquisa realizada com economistas é divulgada semanalmente pelo Banco Central (BC).

A projeção de 2024 passou de 3,75% para 3,76%. Um mês antes, a mediana era de 3,77%. Para 2025, foco principal da política monetária, a projeção passou de 3,51% para 3,53%.



Considerando as 53 estimativas atualizadas nos últimos cinco dias úteis, a mediana para 2024 passou de 3,74% para 3,76%. Para 2025, a projeção passou de 3,54% para 3,60%, considerando 53 atualizações no período.



Para 2026, a projeção continuou em 3,50% pela 40ª semana consecutiva - seguindo a reancoragem apenas parcial destacada pelo BC após a manutenção da meta de inflação em 3,0% para este e os próximos anos. No horizonte mais longo, de 2027, a estimativa seguiu em 3,50%, como também está há 40 semanas. As estimativas do Relatório de Mercado Focus continuam acima do centro da meta para a inflação, de 3,00%.



O IPCA de 2023 ficou em 4,62%, abaixo do teto da meta (4,75%, para um centro de 3,25% no ano passado), evitando o estouro do objetivo a ser perseguido pelo BC pelo terceiro ano consecutivo, depois de 2021 e 2022.



O Comitê de Política Monetária (Copom) divulgou em março projeção de 3,5% para o IPCA de 2024, igual à das reuniões anteriores, de dezembro e janeiro. Para 2025, também seguiu em 3,2%.

PIB

O Relatório elevou pela oitava semana consecutiva a projeção para o crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) de 2024. A mediana para a alta da atividade deste ano passou de 1,89% para 1,90%, ante 1,78% de um mês atrás. Considerando apenas as 33 respostas nos últimos cinco dias úteis, a estimativa para o PIB no fim de 2024 passou de 1,89% para 2,02%



Para 2025, o documento trouxe manutenção na estimativa de crescimento do PIB em 2,00%, como já está há 17 semanas. Considerando as 32 respostas nos últimos cinco dias úteis, a estimativa para o PIB de 2025 também seguiu em 2,00%.



Em relação a 2026, a mediana continuou em 2,00% pela 35ª semana consecutiva. O Boletim ainda trouxe a estimativa de crescimento para 2027, que se mantém em 2,00% por 37 semanas.



A expectativa do Ministério da Fazenda para o crescimento do PIB de 2024 é de 2,2%. Já no Banco Central, a projeção atual é de avanço de 1,9% neste ano, conforme o Relatório Trimestral de Inflação (RTI) de março.

Câmbio

O cenário esperado para o câmbio brasileiro ficou estável no Relatório de Mercado Focus divulgado nesta terça-feira, 9, pelo Banco Central. A estimativa para o câmbio no fim de 2024 permaneceu em R$ 4,95, ante R$ 4,93 de um mês antes. Para 2025, a mediana continuou em R$ 5,00 pela 13ª semana seguida.



A projeção anual de câmbio publicada no Focus é calculada com base na média para a taxa no mês de dezembro, e não mais no valor projetado para o último dia útil de cada ano, como era até 2020. Com isso, o BC espera trazer maior precisão para as projeções cambiais do mercado financeiro.