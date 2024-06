Dia dos Namorados deve levar 96 milhões de consumidores às compras - Freepik

Publicado 10/06/2024 10:16

O Dia dos Namorados deve levar 96 milhões de consumidores às compras, segundo pesquisa da Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas (CNDL) e pelo Serviço de Proteção ao Crédito (SPC Brasil) em parceria com a Offerwise.

O estudo também mostra que 32% dos entrevistados pretendem comprar presentes mesmo com contas em atraso, sendo que 68% estão com nome em restrição de crédito. A educadora financeira Aline Soaper alerta que é preciso planejar financeiramente para não gastar mais do que pode.



“O planejamento financeiro é um grande aliado nesse momento para evitar gastos excessivos com o cartão de crédito e fazer pesquisa de preços para economizar. Além disso, é preciso cautela para não exagerar e depois ficar endividado”, ressalta Soaper.

Neste ano, a pesquisa da CNDL e SPC Brasil também mostra que os brasileiros vão gastar em média R$ 238,00 com presentes, produtos como cosméticos, roupas e calçados lideram o ranking dos itens mais procurados para a data comemorativa.

Com isso, estima-se movimentar R$ 22,8 bilhões no varejo e serviços no Brasil. Para impressionar o parceiro, muitos consumidores gastam sem limites, às vezes até ignoram os compromissos financeiros já assumidos. Para evitar a inadimplência e manter a saúde financeira, Soaper elenca três dicas para os casais:

1. Defina um orçamento para gastar com presentes e um outro orçamento para a comemoração (restaurante ou passeio que vocês vão fazer);

2. Se for parcelar o presente, confira se as parcelas cabem no orçamento dos próximos meses;

3. Use a criatividade e sensibilidade. Mais importante do que o preço é mostrar o quanto você se dedicou para dar algo significativo para outra pessoa.