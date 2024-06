Dia dos Namorados promete movimentar vendas do comércio em junho - Margarita Gangalo

Publicado 09/06/2024 05:00

Rio - O Dia dos Namorados está chegando e, com isso, casais e o comércio se movimentam para celebrar a data. Porém em tempos de crise será que é possível economizar no presente da pessoa amada? Como fazer para não se endividar ao comemorar? Pensando em auxiliar o leitor, O DIA conversou com especialistas em educação financeira, além de ter preparado uma lista de presentes para todos os bolsos.

Para Paula Sauer, professora de economia e coordenadora do laboratório de finanças pessoais da Escola Superior de Propaganda e Marketing (ESPM), a melhor estratégia é comprar algo que não vá comprometer o orçamento. "Se precisar mesmo comprar, compre algo que não vá comprometer o seu orçamento. Invista em afeto, em um presente que conte a história de vocês dois, que faça lembrar um momento feliz", diz.

Além disso, Sauer aconselha que o consumidor estipule um preço máximo que poderá gastar com o presente e não o ultrapasse. "Saia do clichê. Os presentes vermelhos, com corações, perfumes, chocolates, flores, pelúcias. O varejo espera essa época do ano para lotar as prateleiras com esses presentes temáticos. Aumentam o preço não só em função do calendário, mas também em função do aumento da demanda. Muitas vezes só de mudar de cor, o presente já fica mais barato", explica.

Já a coordenadora dos cursos de Administração e Negócios, Recursos Humanos e Ciências Contábeis do Centro Universitário Módulo de Caraguatatuba (SP), Tcharla Bragatin, ensina que o ideal é colocar a compra do presente do Dia dos Namorados no planejamento anual, que deve ser feito no fim do ano ou no mais tardar em janeiro. "Mas para aqueles que não fizeram dessa forma, a dica é: dê preferência para comprar o presente à vista e opte por presentes que caibam no orçamento", frisa.

Agora, se a pessoa já está endividada, Bragatin pede ainda mais cautela. "Aumentar o endividamento definitivamente não é uma boa opção! Nessa situação vale a pena explicar com sinceridade para o parceiro ou parceira que no momento não será possível investir em um presente tendo em vista a situação financeira. O namoro é uma fase de descobertas e intensos sentimentos, mas é muito importante que o casal já comece a falar sobre finanças. Entender o perfil financeiro de cada um, como o parceiro ou parceira lida com as finanças, as perspectivas e planos futuros. Ter essas conversas e tratar as finanças com mais clareza, certamente trará muito mais maturidade ao casal no alinhamento não só das finanças, mas também na construção da realização dos sonhos", alerta.

Porém, àqueles que não abrem mão do presente, Bragatin alerta para os golpes, principalmente em compras on-line. "Consulte a autenticidade do site que escolher para fazer a compra e opte por lojas e empresas conhecidas. Vale a pena visualizar também a reputação da loja, observando as avaliações nas plataformas de reclamação, além de verificar se a loja garante a entrega e cumpre o prazo de entrega e sobretudo desconfiar de preços muito abaixo da média de mercado", finaliza.



Expectativa do comércio

Segundo a pesquisa Expectativa de Vendas para o Dia dos Namorados, realizada entre os dias 20 e 25 de maio pelo Clube de Diretores Lojistas do Rio de Janeiro (CDLRio) e pelo Sindicato dos Lojistas do Comércio do Município do Rio de Janeiro (SindilojasRio), este ano as vendas para a data devem aumentar 4%.

Agasalhos, roupas esportivas, calçados (tênis), bolsas e acessórios, joias e bijuterias, perfumes, lingerie, smartphone, produtos de beleza e flores devem ser os produtos mais vendidos. Os lojistas também estimam que o preço médio dos presentes por pessoa deve ser de cerca de R$ 180 — o mesmo do ano passado — e que os clientes deverão utilizar o cartão de crédito parcelado como forma de pagamento, seguido do cartão de débito, Pix, crediário e dinheiro. O levantamento ouviu cerca de 250 lojistas.

Em relação às vendas conforme a localização dos estabelecimentos comerciais as lojas da Zona Norte (+29%) serão as que mais venderão, seguidas da Zona Centro (+27%), Sul (+23%) e Zona Oeste (+21%).

O presidente do CDLRio e do SindilojasRio, Aldo Gonçalves, disse que, mesmo com essa expectativa de crescimento, para estimular os consumidores, os lojistas criaram uma série de ações, entre elas promoções, facilidades de pagamento e desconto no total das compras.

Já o coordenador do núcleo de varejo e retail lab da ESPM, Ricardo Pastore, acredita que haja sim um aumento nas vendas, mas que os comerciantes que mais se beneficiarão serão aqueles que souberem "motivar os consumidores a comprar". "As vendas dependem da motivação dos consumidores. É uma oportunidade para o comércio varejista de criar vínculos com o consumidor e impactá-lo nos mais diversos canais em que ele está. E isso hoje se tornou mais democrático devido às redes sociais", exemplifica.

Outra pesquisa que também indica um crescimento de 4,2% nas vendas é a feita pela Associação Brasileira de Shopping Centers (Abrasce). De acordo com o levantamento, realizado entre os dias 21 a 28 de maio, o setor espera movimentar cerca de R$ 4,4 bilhões no período de 6 a 12 de junho. A sondagem buscou entender as perspectivas do setor em relação à comercialização, fluxo de visitantes, ticket médio, entre outros indicadores para a data. De acordo com os dados coletados, 81% dos shoppings participantes da pesquisa demonstraram otimismo em relação ao desempenho esperado para o período.

"O cenário econômico atual e o endividamento das famílias são alguns dos fatores externos que podem limitar o consumo na data comemorativa. No entanto, mesmo com essa percepção, os shoppings estão otimistas com a expectativa de aumento de público e de vendas e esperam bons resultados para o período", comenta o presidente da Abrasce, Glauco Humai.

Confira a listagem de presentes para todos os bolsos:

Lojas on-line:

Lojas físicas:



Américas Shopping



- Sandália rasteirinha R$149,90 na Sapatella do Américas Shopping;

- Carteira masculina preta R$129,90 na Mr Cat do Américas Shopping;

- Chocolate Milka R$31,99 na Miniso do Américas Shopping;

- Livro ‘Anatomia: Uma história de amor’ R$29,90 na Livraria Leitura do Américas Shopping;

- Camiseta estampada R$69,90 na Riachuelo do Américas Shopping;



O Américas Shopping fica na Avenida das Américas, 15.500, Recreio dos Bandeirantes – Rio de Janeiro/ RJ – Tel.: (21) 2442-9900.



West Shopping



- Bolsa feminina por R$59,90 na Fashion Biju;

- Ursinho por R$89,90 na Fashion Biju;

- Tênis feminino por R$119,90 na Sapatella;

- Sandália por R$99,90 na Sapatella;

- Conjunto de colar e brincos de prata por R$249,99 na Prata Cor;

- Kit com 3 sabonetes em barra ilía por R$49,90 na Natura;

- Hidratante corporal Luna 300ml por R$79,90 na Natura;

- Kit Dia dos Namorados com 5 sabonetes em barra por R$34,90 na Natura;

- Kit Homem com desodorante, shampoo e sabonete em barra por R$96,19 na Natura;

- Headset Gamer HP por R$149,90 na Kalunga;

- Caixa de som bluetooth Tec Toy por R$77,90 na Kalunga;

- Camiseta com coração por R$59,90 na Riachuelo;

- Kit Bê Sexy com creme relaxante corporal 70ml e sabonete líquido 29ml por R$59,90 na Riachuelo;

- Kit Bê Sexy com creme relaxante corporal 30ml e jogo com dado por R$39,90 na Riachuelo;

- Pantufas de ursinho por R$89,90 na Riachuelo;

- Carteira coração por R$149,99 na Constance;

- Sapatilha por R$109,99 na Constance;

- Ursinho de pelúcia dentro de uma sacolinha personalizada por R$49,90 na Superlar;

- Pelúcia em formato de coração por R$79,90 na Superlar;

- Capa de almofada 42x42 cm por R$9,99 na loja O Amigão;

- Bolsa térmica temática por R$14,99 na loja O Amigão;

- Kits diversos com maquiagem, caneca, ursinho, entre outros, a partir de R$55,43 na loja O Amigão;

- Balde de gelo Brahma 5 litros por R$19,99 na loja O Amigão;



O West Shopping fica na Estrada do Mendanha, 555, Campo Grande, Rio de Janeiro/ RJ. Tel.: (21) 3514-1040.



Shopping Jardim Guadalupe



- Vestido canelado por R$89,99 na South&Co;

- Blusa feminina animal print por R$39,99 na South &Co;

- Blusa masculina estampada por R$49,99 na South &Co;

- Chaveiro de coração de pelúcia por R$4,99 na loja O Amigão;

- Nécessaire temática a partir de R$19,99 na loja O Amigão;

- Canecas com frases de amor a partir de R$7,99 na loja O Amigão;

- Kit colônia e óleo corporal (60ml cada) por R$15,99 na Pernambucanas;

- Sandália por R$69,99 na Pernambucanas;

- Havaianas masculina por R$49,99 na Pernambucanas;

- Camisa Polo por R$59,99 (diversos modelos) na Pernambucanas;

- Escova secadora por R$79,99 na Pernambucanas;

- Secador por R$99,99 na Pernambucanas;

- Sandália plataforma por R$145,00 na Pé na Moda;

- Tênis (diversos modelos) a partir de R$135,00 na Pé na Moda;

- Bolsa tiracolo por R$139,90 na Pé na Moda;



O Shopping Jardim Guadalupe fica na Avenida Brasil, 22.155, Guadalupe, Rio de Janeiro – RJ – Telefone/ WhatsApp: (21) 3512-9101.