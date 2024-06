Banco do Brasil - Divulgação

Publicado 07/06/2024 21:14

O Banco do Brasil desembolsou R$ 535 milhões no Programa Nacional de Apoio às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (Pronampe) específico para empresas atingidas pelas enchentes no Rio Grande do Sul. O banco atendeu a mais de 5.000 clientes na primeira semana de disponibilidade da linha de crédito, que tem garantia do Tesouro.

"Nossa a agilidade e capilaridade do BB no RS estão sendo fundamentais para o êxito nas liberações em apoio aos clientes do banco na região", diz em nota a presidente do banco, Tarciana Medeiros. "Agora essas micro e pequenas empresas poderão começar a refazer seus negócios, voltando a gerar trabalho e renda, participando efetivamente na recuperação da economia local."

A União disponibilizou R$ 1 bilhão em subvenção, o que permite a contratação de R$ 2,5 bilhões em crédito. Deste total em garantias, o BB recebeu R$ 400 milhões, o que permite a contratação em potencial de R$ 1 bilhão através da linha. A subvenção corresponde a 40% do valor contratado, utilizados uma vez por empresa.

O crédito está disponível para empresas sediadas nas cidades do Rio Grande do Sul em estado de calamidade.