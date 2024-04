Setor é considerado próspero por especialistas - Reprodução

Setor é considerado próspero por especialistasReprodução

Publicado 16/04/2024 11:16

Ter uma ideia para investir e vontade de empreender são fatores-chave que permitem que milhões de pessoas em todo o mundo tenham o seu próprio negócio. Isto não só gera renda, mas também impulsiona a economia dos países. E com o objetivo de destacar as oportunidades que existem para quem quer iniciar sua própria empresa, o dia 16 de abril foi declarado como o Dia Mundial do Empreendedorismo. Afinal, empreender é uma realidade crescente, como mostram os dados do MarkingBlog: em 2023, havia aproximadamente 594 milhões de empreendedores no mundo, reforçando a importância e o impacto global desse fenômeno.

Um reflexo dessa tendência pode ser visto no setor de vendas diretas, que se adapta constantemente às exigências e tendências globais. Segundo dados da Federação Global de Venda Direta (WFDSA), na região da América Central e do Sul, a indústria observou um crescimento de 2,5%, com destaque para a categoria de bem-estar, que cresceu 30% em comparação aos demais, evidenciando o setor como próspero para empreendedores inovadores em uma economia em constante mudança.



Da mesma forma, um novo estudo da Ipsos realizado entre empreendedores do setor de vendas diretas pela Seldia (The European Direct Selling Association ou Associação Europeia de Venda Direta, em português) revelou que este modelo de negócio pode ser uma das opções profissionais mais felizes para quem está começando no mundo do empreendedorismo.



Segundo Jordan Rizetto, vice-presidente de Marketing para América Central e do Sul da Herbalife, é importante iniciar um negócio estabelecendo metas claras, mensuráveis e alcançáveis no curto e médio prazo. "O lucro dependerá do trabalho, esforço e dedicação ao negócio". A seguir, Rizetto também compartilha as vantagens de empreender com o modelo de vendas diretas: