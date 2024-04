Nova tecnologia de telefonia móvel permite acesso mais rápido à internet - Marcello Casal Jr/Agência Brasil

Publicado 16/04/2024 15:03

A TIM expandiu a cobertura 5G no Brasil para mais 57 cidades de 12 estados diferentes, entre fevereiro e março. No Rio de Janeiro, o sinal da nova tecnologia foi estabelecido em Nilópolis, Mesquita e Queimados, na Baixada Fluminense, além de Maricá. A operadora, com a maior rede de quinta geração do país, alcançou novas localidades no Amazonas, Bahia, Ceará, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Pará, Paraná, Rio Grande do Sul, Rondônia, Santa Catarina e São Paulo. Com as ativações, já são cerca de 270 municípios conectados com a tecnologia em todo território nacional.

A operadora tem mais de 7 mil antenas instaladas no País, o equivalente a quase 50% dos equipamentos de quinta geração licenciados no Brasil, conforme a Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel). Por isso, as novas ativações chegaram na mesma época em Vilhena (RO) e Cachoeirinha (RS), distantes mais de 2 mil km uma da outra, ou em Barbalha (CE) e Criciúma (SC), separadas por mais de 3,3 mil km de rodovias.

Com velocidades que podem chegar a 1Gbps, o 5G vai além de apenas possibilitar navegação mais rápida aos usuários de smartphones. A rede impacta diretamente a economia das cidades ao facilitar automação industrial e até acesso aos serviços fundamentais como assistência médica remota e educação à distância. Uma rede mais rápida também viabiliza o home office e ajuda no impulsionamento da economia digital de produtos, como artesanatos locais.