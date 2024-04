O Rio de Janeiro é responsável por 24,1% do aço produzido no Brasil - Usiminas/Divulgação

Publicado 16/04/2024 14:09

O Estado do Rio produziu 654 mil toneladas de aço em março, o que significa um crescimento de 6% em relação a março do ano passado, e a 24,1% da produção total do país. Os dados são do Instituto Aço Brasil, entidade representativa das empresas brasileiras do setor. Nos três primeiros meses do ano, a produção de aço bruto no Rio de Janeiro acumula 2,2 milhões de toneladas, um aumento de 19,7% na comparação com o mesmo período do ano passado.

De acordo com o Instituto Aço Brasil, em março de 2024, a produção brasileira de aço bruto foi de 2,7 milhões de toneladas, um aumento de 11,6% frente ao apurado no mesmo mês de 2023. No acumulado do ano, a produção brasileira de aço bruto foi de 8,2 milhões de toneladas, o que representa um aumento de 6,2% frente ao mesmo período de 2023.

"A indústria siderúrgica fluminense tem apresentado sucessivos aumentos na produção, e é um vetor significativo de crescimento econômico do estado. O Rio de Janeiro possui um importante parque siderúrgico e ocupa a segunda posição no ranking nacional de produção, impulsionando a cadeia produtiva do setor e gerando milhares de empregos para a população", comentou o governador Cláudio Castro.