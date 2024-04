O Campo de Búzios, na Bacia de Santos, foi o maior produtor em regime de partilha em fevereiro, com 496,65 mil bpd - Agência Brasil

O Campo de Búzios, na Bacia de Santos, foi o maior produtor em regime de partilha em fevereiro, com 496,65 mil bpdAgência Brasil

Publicado 16/04/2024 11:59

A União teve direito a 50 mil barris por dia de petróleo nos oito contratos de partilha em produção e também nas jazidas compartilhadas de Tupi e Atapu (área ainda não contratada) em fevereiro. Além do óleo, o governo federal obteve participação em 88 mil m³ de gás natural por dia, oriundos de cinco contratos de partilha e da jazida compartilhada de Tupi. Os dados foram divulgados nesta terça-feira (16) no Boletim de Produção divulgado pela Pré-Sal Petróleo (PPSA).

A produção total média dos oito contratos em partilha foi de 990 mil barris por dia. O resultado foi 2% menor que o mês anterior, em função da parada programada nos navios-plataforma FPSO Pioneiro de Libra e Cidade de São Paulo. O Campo de Búzios foi o maior produtor com 496,65 mil bpd, seguido de Mero (239,37 mil bpd) e Sépia (98,73 mil bpd).

Desde 2017, início da série histórica, a produção acumulada em regime de partilha é de 726,17 milhões de barris de petróleo. A parcela da União, desde então, é de 40,28 milhões.

Em fevereiro, cinco contratos disponibilizaram gás natural para o mercado: Búzios, Sépia, Sapinhoá, Tartaruga Verde e Espadim, com média diária de 3,49 milhões de m³. Búzios foi o maior exportador, com 3,12 milhões de m³/dia, o que corresponde a 89% do total.

Desde 2017, a produção acumulada soma 2,06 bilhões de m³ de gás natural com aproveitamento comercial, sendo 185 milhões de m³ da União.