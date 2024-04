Mais de um terço dos registros está ativo - Freepik

Publicado 16/04/2024 15:09

Segundo pesquisa realizada pela BigDataCorp, líder em análise de dados na América Latina, o Brasil ultrapassou a marca de mais de 60 milhões de Cadastros Nacionais da Pessoa Jurídica (CNPJ) registrados ao longo da história do país. Atualmente, 36,35% desses registros estão ativos, indicando um mercado dinâmico onde novas empresas nascem e outras se despedem, mantendo o ecossistema empresarial em constante renovação. A maioria das empresas ativas são Matrizes, com 94,50%, e apenas 5,50% são Filiais. Os dados são de abril de 2024.



As Micro Empresas (ME) representam 77,9% do mercado, e a maioria delas são empresas individuais (MEIs), que somam 75,62%. Tirando os MEIs, a maioria das empresas tem dois sócios. Isso destaca a importância dos pequenos empreendedores para a economia nacional. O capital social declarado pelas empresas ativas soma um total de R 21 trilhões.

Esse número representa o investimento dos empreendedores na economia do país, na forma do dinheiro investido para começar os negócios. Se olharmos para todos os 60 milhões de CNPJs, incluindo as empresas que já encerraram as suas atividades, esse número sobe para quase R 185 trilhões.



Para Thoran Rodrigues, CEO da BigDataCorp, a marca de 60 milhões de CNPJs reflete a energia e a capacidade de inovação do empreendedor brasileiro. "Cada CNPJ é uma semente plantada que pode florescer em um negócio próspero, contribuindo para a economia e a sociedade. É essencial reconhecermos a diversidade e a resiliência do nosso mercado", comenta o executivo.



O estado de São Paulo continua a ser o epicentro dos negócios no Brasil, com 30,9% das empresas ativas. Minas Gerais aparece em segundo lugar, com 10,42%, tendo ultrapassado o Rio de Janeiro (8,4%) e demonstrando a expansão do empreendedorismo para além das fronteiras tradicionais.



A idade média das empresas ativas é de 8 anos, com uma taxa de mortalidade que aumenta nos primeiros anos de atividade. Cerca de 77,9% das empresas encerram suas operações antes de completar 4 anos, e menos de 1% chegam a completar 10 anos de vida. Esses números ressaltam a importância de políticas de apoio ao empreendedorismo, especialmente as que estão voltadas para quem está iniciando a sua jornada.



O setor empresarial brasileiro é caracterizado por uma grande diversidade de atividades, com o comércio varejista de artigos do vestuário liderando com 7,73% dos CNPJs ativos. Outras áreas também se destacam, abaixo a lista das 10 principais atividades registradas das empresas brasileiras:

- Comércio varejista de artigos do vestuário: 7,73%;

- Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal: 4,66%;

- Promoção de vendas: 4,22%;

- Comércio varejista de bebidas: 3,99%;

- Cabeleireiros, manicure e pedicure: 3,96%;

- Instalação e manutenção elétrica: 3,95%;

- Lanchonetes, casas de chá, de sucos e similares: 3,88%;

- Obras de alvenaria: 3,59%;

- Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente: 3,53%;

- Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente: 3,50%;