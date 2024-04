Compra de carros em locadoras possui vantagens e desvantagens - Divulgação

Publicado 22/04/2024 05:00

Rio - Ter um carro próprio é o sonho de muitos brasileiros, e as possibilidades para adquiri-lo são diversas. Entre elas estão a compra de veículos nas locadoras de automóveis. Mas, como em qualquer aquisição com valor alto, é preciso levar em consideração alguns fatores para evitar cair em golpes e ter prejuízos, pois a negociação com este tipo de estabelecimento possui vantagens e desvantagens.



Entre os pontos aos quais o consumidor precisa ficar alerta está o tempo de uso do veículo, destaca o presidente da Federação Nacional das Associações dos Revendedores de Veículos Usados (Fenauto), Enilson Sales. "Normalmente, um carro de locadora é muito mais usado do que um carro de pessoa física para pessoa física ou de particular para loja e de loja para o novo consumidor. Isso se deve por razões óbvias, já que a locadora maximiza o uso do carro", explica.



Ainda segundo Sales, por esses motivos, o ideal é que o interessado no veículo verifique as condições do carro antes de fechar o negócio. "Logo, por serem mais rodados, os cuidados ao comprá-lo devem ser maiores. Se você tiver que trocar peças após comprar o veículo, vai acabar gastando muito dinheiro", alerta.



Se você não conhece nada sobre carro e ainda assim deseja verificar as condições do que pretende comprar, a especialista em mecânica de automóveis Luciana Félix aconselha que o consumidor leve o veículo em uma oficina de sua confiaça.



"Nunca compre o carro sem ter uma análise minuciosa da sua oficina de confiança. Se você não tem uma oficina de confiança porque é o seu primeiro carro, procure por na internet ou por indicação de amigos, e leve esse carro e peça para que seja feita toda a análise da suspensão, motor, freio, confira toda a lataria do carro, se os pneus estão iguais, estepe, chaves de roda para substituição do pneu, se o carro tem chave reserva, se tem manual, se esse carro sofreu algum recall e se esse recall foi realizado, para que você saiba se esse carro realmente está em bom estado", alerta.



Luciana também ressalta que a ida ao mecânico ajuda a identificar se o carro rodava em estradas de terra, o que aumenta o desgaste das peças. "É muito comum, por exemplo, carros que eram antes alugados para mineradoras e rodavam em estradas severas serem vendidos no mercado. Isso acaba reduzindo a vida útil das peças em até 50%. Esse detalhe acaba passando batido pelo consumidor, pois o veículo passa por uma limpeza no motor que, aos olhos de uma pessoa leiga e sem o ferramental necessário para desmontar determinadas peças, não tem como identificar que esse carro rodou no minério".



Cuidado com a ansiedade



Um fator que também se deve levar em consideração é a ansiedade na hora da compra, o que pode fazer o consumidor não observar requisitos essenciais. "Nunca vá fazer essa compra com ansiedade para ter o carro. Quando você vai escolher um carro de uma locadora, são muitas as opções, e às vezes, você tem 10 modelos de um mesmo carro ou muito mais do que isso. Por isso, escolha o primeiro, leve na oficina e faça a revisão. Se frustrou com esse primeiro carro? Não se preocupe. Escolha outro carro e peça ao vendedor que encontre um carro dentro do seu perfil. E repita esse processo até ter certeza que está fechando um bom negócio", frisa Luciana.



Mas nem só de desvantagens é feita a compra de um veículo de locadora. Se bem pesquisada, a aquisição de um seminovo oferece diversos benefícios, como a economia — o preço pode ser até 50% menor que o de um carro novo, enfatiza o gerente geral de Seminovos do Grupo Carmais, Rubens Felix.



Além disso, aponta Felix, carros novos desvalorizam cerca de 10% no primeiro ano — com os seminovos, a perda é em média de 5%. “Isso significa que o valor do seu seminovo será mais estável no futuro. O mercado de seminovos oferece uma grande variedade de marcas, modelos e anos de fabricação, o que facilita encontrar o carro ideal para suas necessidades”, explica.



A observação do especialista se reflete nos dados da Federação Nacional das Associações dos Revendedores de Veículos Usados (Fenauto), que constatou que em 2023 foram vendidos mais de 14,5 milhões de carros seminovos e usados. O número é 8,7% maior do que a quantidade comercializada em 2022 e é o terceiro melhor resultado da série histórica, com 9,1 mil veículos negociados por dia. Entretanto, vale ressaltar que, nesses dados não há a separação de quantos foram vendidos somente pelas locadoras.

Já a locadora Localiza informou que em 2023 vendeu mais de 221 mil carros e que as perspectivas para o mercado este ano é otimista devido a redução de juros que deve aquecer o setor.

Fique de olho!

Quando for comprar um carro seminovo o interessado deve verificar:

Atenção à procedência



Se o carro passou por um acompanhamento de manutenção, seguindo todas as recomendações de manutenção preventivas do fabricante e de acordo com a quilometragem do veículo. Além disso, o veículo deve está com toda documentação em ordem e livre de débitos, multas e ou restrições financeiras.



Estado da pintura



É comum que, com o tempo, a pintura do carro apresente sinais de desgaste ou marcas de uso, portanto, observar o estado da pintura é uma forma de verificar o cuidado que o dono anterior teve com o veículo.

Danos estruturais



Carros que sofreram batidas muito fortes podem ter sua estrutura comprometida, por isso, é importante saber se o veículo já esteve envolvido em algum tipo de acidente grave. Para isso, é necessário que o cliente esteja acompanhado de um olhar técnico que poderá fazer essa avaliação.



Ruídos



A má qualidade do asfalto nas ruas brasileiras pode causar ruídos nos carros. Por isso, vale a pena ficar atento aos barulhos e fazer um test-drive com os vidros fechados para facilitar a percepção de possíveis ruídos.



Má conservação dos bancos e forrações



Manchas de uso são comuns e podem causar um aspecto de excesso de quilometragem. Sendo assim, vale ficar atento ao forro do teto e aos plásticos do painel. Observar bem todos os detalhes do veículo, principalmente maçanetas, bancos, acabamentos, também é recomendável.



Customização excessiva



No caso de veículos personalizados, verificar se os acessórios podem ser retirados pode evitar frustrações futuras.



Odor de cigarro



O cheiro do tabaco é capaz de penetrar nas partes plásticas do painel e no estofado dos bancos. Por isso, vale observar odores e marcas de queimado nos bancos, por exemplo.



Odômetro adulterado



A prática de adulterar o odômetro ainda é bastante recorrente. A dica para escapar desse golpe é verificar o estado de conservação dos outros itens do veículo, como volante, pedais, bancos e câmbio. As condições dos componentes do carro precisam ser coerentes com a quilometragem apresentada no odômetro.



Garantia no pós-venda



Quando a compra for realizada em uma empresa especializada é importante avaliar se há uma garantia de atendimento ao cliente após a compra, isso trará mais segurança e conforto no futuro.