Venda dos bilhetes tem início nesta quinta-feira (18) - Reprodução

Venda dos bilhetes tem início nesta quinta-feira (18)Reprodução

Publicado 16/04/2024 18:35

Os moradores de Maricá vão poder viajar para São Paulo (aeroporto de Viracopos) ou Brasília por apenas R$ 100 por trecho. O programa Voa Maricá para as operações com avião da Azul Conecta no Aeroporto da cidade foi apresentado a empresários e investidores na última quinta-feira (11). O preço é válido para os primeiros 60 dias de voos. Após esse período, o preço retorna ao valor normal de R$ 200 por trecho.

As operações estão previstas para começar dia 6 de maio. Já a venda dos bilhetes tem início nesta quinta-feira (18), no site www.voamarica.com.br e na sala de atendimento presencial, no Aeroporto de Maricá, administrado pela Companhia de Desenvolvimento de Maricá (Codemar). As modalidades de pagamento aceitas serão: moeda Mumbuca, cartão de crédito, débito e pix. Quem optar pagar com moeda Mumbuca, ou pela tarifa social, deverá fazer a compra pelo atendimento presencial no Aeroporto.

O Voa Maricá é para todos, mas, de acordo com o site da Codemar, dois assentos por aeronave sempre estarão reservados para quem tem direito à Tarifa Social. Mais de 90 mil pessoas poderão usar esse benefício no município.