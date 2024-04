Programa Acredita busca facilitar o acesso ao crédito pelos micro e pequenos empreendedores - Divulgação

Publicado 24/04/2024 11:28

O Rio de Janeiro é a terceira unidade da Federação com maior número de Microempreendedores Individuais (MEIs) e de micro e pequenas empresas no Brasil, público beneficiado pelo Programa Acredita. Lançado nesta segunda-feira, 22 de abril, pelo governo federal, a iniciativa tem como um de seus pilares criar condições para ampliar o acesso ao crédito e garantir mais apoio a esses três setores da economia.



O estado abriga atualmente 2,19 milhões de MEIs, microempresas e empresas de pequeno porte. Dos mais de 15,6 milhões de MEIs registrados no país, mais de 1,71 milhão se encontram no Rio de Janeiro, o que corresponde a praticamente 11% do total. Entre esses empreendedores fluminenses, 880.151 são mulheres e 830.941 são homens. Em todo o Brasil, mais de 8,49 milhões de MEIs estão registrados em nome de mulheres e mais de 7,13 milhões em nome de homens.



Em relação às microempresas, das mais de 6,69 milhões registradas em todo Brasil, 401.073 estão no Rio de Janeiro. O estado também se destaca entre as mais de 1,2 milhão de empresas de pequeno porte do país e conta atualmente com 87.565 registros, ficando atrás apenas de São Paulo (404,6 mil) e Minas Gerais (99 mil) no ranking nacional.

O Acredita está baseado em quatro eixos principais. O primeiro (Acredita no Primeiro Passo) é um programa de microcrédito para inscritos no CadÚnico. O segundo (Acredita no seu negócio) é voltado às empresas, por meio do programa Desenrola Pequenos Negócios e Procred 360. Há ainda uma frente que visa à criação do mercado secundário para crédito imobiliário. Por último, há a aposta no Eco Invest Brasil - Proteção Cambial para Investimentos Verdes (PTE), que tem como objetivo incentivar investimentos estrangeiros em projetos sustentáveis no Brasil.