Dívidas renegociadas do Fies no Rio de Janeiro somaram R$ 730 milhões - Reprodução

Dívidas renegociadas do Fies no Rio de Janeiro somaram R$ 730 milhões Reprodução

Publicado 24/04/2024 12:41

O Rio de Janeiro é a quarta unidade da Federação com mais contratos renegociados no Desenrola Fies, programa do governo federal executado pelo Ministério da Educação, por meio do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), voltado para pessoas com dívidas relativas ao Fundo de Financiamento Estudantil (Fies). Os números fazem parte do balanço mais recente do FNDE, com dados do programa até a primeira semana de abril.



O Estado registrou 15.325 contratos firmados no programa, que respondiam por um saldo da dívida renegociada de R$ 730,1 milhões. Com os valores de entrada nas renegociações desses contratos, o retorno aos cofres públicos supera R$ 36,3 milhões.

Em todo o País, o Desenrola Fies já beneficiou mais de 253 mil pessoas. As renegociações referem-se a contratos firmados até 2017 e com débitos em 30 de junho de 2023. Até o momento, foram renegociados R$ 11,51 bilhões em dívidas, resultando em um saldo de dívida posterior de cerca de R$ 2,18 bilhões. Apenas com a parcela de entrada, o governo federal arrecadou R$ 475,6 milhões. Os descontos em muitas das renegociações chegam a 99%.