Voos partindo de Maricá têm tarifa social - Leonardo Fonseca/Codemar

Publicado 06/05/2024 14:43

O voo 5101 decolou nesta segunda-feira, 6, de Maricá com destino a São Paulo (Viracopos). Essa foi a viagem inaugural do Voa Maricá, programa da prefeitura para as operações com avião da Azul Conecta. A partir de agora, o Aeroporto de Maricá, administrado pela Companhia de Desenvolvimento de Maricá (Codemar), terá voos diários para São Paulo. Em breve, também vão começar as conexões para Brasília e outras cidades. As passagens podem ser adquiridas no site voamarica.com.br.

O Voa Maricá também conta com duas iniciativas inéditas: tarifa social e venda de passagens aéreas por meio da moeda local Mumbuca. Com a tarifa social, as passagens são vendidas a partir de R$ 100.

Tarifa Social

Tanto a tarifa social quanto a venda de passagens aéreas por meio de moeda local são iniciativas inéditas e contribuem para o desenvolvimento econômico e social de Maricá.

Quem comprar as passagens para viajar nos primeiros 60 dias de voo, ou seja, até o dia 6 de julho, ganha 50% de desconto. Nesse período, os beneficiários do RBC que adquirem os bilhetes pela tarifa social pagam o valor de R$ 100 cada trecho.

As passagens podem ser adquiridas, por todos os passageiros, nas seguintes modalidades de pagamento: moeda Mumbuca, cartão de crédito, débito e Pix. Para quem optar pela tarifa social ou pagamento em moeda Mumbuca, a venda é feita exclusivamente pelo atendimento presencial no Aeroporto.