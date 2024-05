O setor de supermercados foi um dos destaques do varejo no Estado - EBC/arquivo

Publicado 08/05/2024 18:08

As vendas no varejo do Estado do Rio de Janeiro cresceram 4,1% em março, na comparação com o mesmo mês do ano passado. Na passagem de fevereiro para março, o crescimento foi de 0,1%. Os dados são da Pesquisa Mensal de Comércio (PMC), divulgada nesta quarta-feira, 8, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

De acordo com a análise do IBGE, em relação a março de 2023, as vendas no varejo no país avançaram 5,7%. Os três setores que apresentaram crescimento foram outros artigos de uso pessoal e doméstico, artigos farmacêuticos, médicos, ortopédicos e de perfumaria, e hiper, supermercados, produtos alimentícios, bebidas e fumo.