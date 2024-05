Smartphone lidera o ranking de queda de preços, de acordo com o levantamento - Pexels

Publicado 13/05/2024 10:28

São Paulo, maio de 2024 - Os preços dos produtos eletroeletrônicos vendidos no e-commerce apresentaram queda anual de 6,8% em abril de 2024, de acordo com o Índice de Preços Fipe/Buscapé. A pesquisa, que monitora 47 categorias de eletroeletrônicos e mais de 2 milhões de preços continuamente, com informações do principal comparador de preços do país, mostra que a variação de abril é semelhante à média das variações anuais dos últimos seis meses, com pequenas diferenças entre elas, indicando estabilidade do índice no período.

Desde janeiro de 2023, os preços dos eletroeletrônicos tiveram queda anual em todos os meses, ao contrário do que ocorreu com os preços em geral. A queda mensal de 0,23% nos preços de eletroeletrônicos vista em abril vem logo após as quedas de 1,29% em março e 0,56% em fevereiro, e reforça o cenário de deflação do segmento que, de acordo com a série de 28 meses analisados no Índice Fipe/Buscapé, teve aumentos de preços somente em cinco meses.

Para Sergio Crispim, pesquisador da Fipe, a redução de preços é algo comum para o setor e é aplicada em nível mundial. “A evolução da estrutura do mercado e o avanço tecnológico estão conduzindo a uma constante queda nos preços dos produtos com o passar do tempo. Em certos segmentos, variações de preço podem ser impulsionadas por fatores externos específicos, como no exemplo do setor de ar-condicionado”, explica o pesquisador

Apenas duas categorias tiveram aumento de preço no período anual de abril/24, comparativamente a abril/23: ar-condicionado (16,3%) e ventilador e circulador (1,8%). Ambos foram pressionados principalmente pelo desequilíbrio entre demanda e oferta, derivado do calor atípico e de problemas logísticos, que resultaram em expressivos aumentos mensais no último quadrimestre de 2023, com um pico de 7,4% em dezembro.

Smartphones continuam em queda

A categoria de smartphones é sempre a principal no cenário de quedas de preço. Em abril, o produto ficou, em média, 14% mais barato, seguindo a tendência de meses anteriores. Além dos celulares, destacam-se monitores (12,7%), notebooks (12,1%) e desktops (11,5%).

Para Francisco Donato, superintendente da Mosaico, empresa detentora das marcas Buscapé e Zoom e operadora do Shopping do PAN, os smartphones sofrem com deflação contínua por causa do alto índice de inovação do setor. “O processo inovativo acelera a obsolescência dos smartphones, obrigando os consumidores a trocarem seus aparelhos com mais frequência para usufruírem das melhores tecnologias disponíveis. A evolução de aplicativos também exige cada vez mais processadores robustos, deixando celulares antigos mais lentos para tarefas consideradas básicas”, explica o executivo.