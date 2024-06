Clientes da Naturgy em todo o Estado serão beneficiados com a redução das tarifas - REPRODUÇÃO/INTERNET

Clientes da Naturgy em todo o Estado serão beneficiados com a redução das tarifas REPRODUÇÃO/INTERNET

Publicado 03/06/2024 11:41 | Atualizado 03/06/2024 12:00

Desde sábado, 1, entraram em vigor as novas tarifas do gás natural no Rio de Janeiro. De acordo com a Naturgy, os clientes industriais e os de GNV são os principais beneficiados, com impacto estimado de cerca de 5%. A medida é decorrente da redução no custo de aquisição do gás natural fornecido pela Petrobras, anunciada com a nova política de preços. Pelas novas regras, há uma redução do valor da molécula de gás que ultrapassar 60% da quantidade contratada até o limite de 105% da mesma.

Com essa negociação entre Petrobras e Naturgy, o Rio de Janeiro será o primeiro estado a ser beneficiado.

Para os clientes localizados na Região Metropolitana do Rio (Ceg), a tarifa foi reduzida em média de -1,97% para o segmento residencial (7m³/mês); -2,04% para o comercial (400 m³/mês); -5,15% para postos de GNV e de -4,92% para as indústrias (3Mm³/mês). Para os clientes que moram no interior do Estado (Ceg Rio), a atualização é de -2,54% para residências (7m³/mês), -5,38% para o comércio (400 m³/mês), -5,38% para postos de GNV e -5,22% para indústrias (3Mm³/mês).



Atualmente, o Rio de Janeiro possui a maior frota de GNV do País, com 1,7 milhão de veículos leves convertidos e mais de 700 postos de combustível. A infraestrutura de abastecimento do GNV continua crescendo com novos postos sendo ligados todos os anos. Somente em 2023, 41 novos postos foram ligados no Estado.