Com a popularização da internet e a busca crescente por conveniência, vender carros on-line se tornou uma prática cada vez mais comum entre os brasileiros. Evitar a desvalorização imposta por concessionárias e lojas de usados é um dos principais atrativos, enquanto a praticidade e o alcance ampliado também são vistos como vantagens. Contudo essa modalidade também exige atenção redobrada aos possíveis golpes e riscos.



Em maio, de acordo com apuração da Fenabrave, as transações de veículos usados registraram retração de 8,2% sobre abril e de 5,2% ante maio de 2023. No acumulado do ano, porém, os números seguem positivos em 6,6%, reforçando a relevância do setor. "Acredito que dois fatores, em especial, justificam a queda. Em maio, tivemos um dia útil a menos na comparação com abril, o que sempre é refletido nos números do setor. Além disso, a tragédia climática que afetou a Região Sul do País reflete no volume nacional, apesar de ainda estarmos avaliando o real impacto das chuvas nas transações de veículos", analisa o presidente da Fenabrave, Andreta Jr.

Mesmo com esses desafios, a venda de carros pela internet mostra-se promissora. De acordo com um estudo da McKinsey, empresa global de consultoria de gestão, as vendas on-line de carros devem crescer 25% até 2025, refletindo uma mudança permanente nos hábitos de consumo.



"A cada dois minutos, cinco veículos são vendidos por meio da OLX," afirma Flávio Passos, vice-presidente de Autos e Comercial da OLX. De acordo com Passos, a plataforma é uma opção atrativa para quem deseja vender o veículo de forma rápida e gratuita. Segundo uma pesquisa de intenção de compra realizada pela OLX com consumidores brasileiros e divulgada no começo deste ano, dos que pretendem trocar de carro, 82% vão vender o modelo que possuem para complementar o pagamento.



Segundo Ycaro Martins, CEO e sócio-fundador da Vaapty, uma franquia de intermediação de venda de veículos, o mercado de venda de carros on-line tem crescido significativamente nos últimos anos. "As plataformas digitais ficaram mais sofisticadas, oferecendo experiências de compra mais fluidas, como a realidade aumentada e virtual, que permite aos compradores visualizar e testar carros de forma on-line. Muitas oferecem ferramentas de avaliação e financiamento que facilitam a comparação de preços e a obtenção de financiamento diretamente através das plataformas”, explica. “Outro ponto é a questão da segurança. Muitos sites melhoraram a verificação de vendedores e históricos de veículos, aumentando a confiança no mercado online".



O impacto dessa tendência é evidenciado pelos números. Yago Almeida, CEO da Olho no Carro, especialista em consulta veicular, relata que "dentro do território brasileiro, nos 12 meses de 2023, foram vendidos mais de 14,44 milhões de veículos seminovos e usados, segundo relatório divulgado pela Federação Nacional das Associações dos Revendedores de Veículos Automotores (Fenauto). Esse total representa um aumento de aproximadamente 9,5% em relação à soma das vendas do ano de 2022. Boa parte desses veículos foi vendida através de anúncios on-line".



Vantagens e desvantagens da venda online



Para especialistas, um dos principais benefícios de vender um carro pela internet é a possibilidade de alcançar um público maior sem sair de casa. Sites como OLX, WebMotors e iCarros permitem que os proprietários anunciem seus veículos de forma rápida e acessível. A ausência de intermediários também pode resultar em uma maior valorização do carro, uma vez que o vendedor negocia diretamente com o comprador.



Michael Lopes D'ávila, especialista em vendas, concorda e acrescenta que a transação on-line permite que o vendedor pesquise o valor de mercado e defina um preço competitivo. "Utilize ferramentas de avaliação on-line e verifique anúncios de carros similares para definir um preço justo", recomenda.

No entanto, essa modalidade não está isenta de desafios, incluindo a necessidade de lidar com possíveis golpes e fraudes, como alertado por Yago Almeida, CEO da Olho no Carro, especialista em consulta veicular.

A dificuldade em avaliar pessoalmente o estado do veículo antes da compra ou venda e a falta de interação física podem gerar desconfiança entre as partes envolvidas na transação, ressaltando a importância de adotar cuidados específicos e utilizar plataformas confiáveis para minimizar esses riscos.



Leonardo Dietrich, economista e comprador de veículos on-line, oferece uma perspectiva abrangente sobre o tema. Atuando tanto como vendedor quanto comprador, ele destaca os benefícios da venda pela internet, especialmente pela conveniência de alcançar um público amplo.

"A internet permite que eu divulgue meu carro para um número muito maior de pessoas do que a venda tradicional", afirma. No entanto, como comprador, ele sublinha a importância da cautela. "Sempre solicito um laudo cautelar do veículo que me interessa e verifico todas as informações antes de fechar negócio", destaca Dietrich, enfatizando a necessidade de segurança nas transações digitais.



Como fazer essa venda?



Vender um carro pela internet pode ser uma experiência vantajosa e descomplicada, desde que sejam seguidos cuidados essenciais para garantir segurança e um preço justo. Especialistas no mercado automobilístico, como Ycaro Martins e Michael Lopes D'ávila, compartilham dicas valiosas para quem deseja realizar essa transação de forma eficaz.



- Pesquisa de mercado e definição de preço competitivo



Antes de iniciar o processo de venda, é crucial realizar uma pesquisa detalhada no mercado automobilístico. Segundo Ycaro Martins, essa etapa envolve comparar preços de veículos similares em diferentes plataformas para estabelecer um preço atrativo e competitivo para seu carro. Isso não apenas atrai potenciais compradores, mas também ajuda a evitar subprecificação ou superestimação do valor do veículo.



- Documentação e condição do veículo



Um dos pontos mais importantes para garantir uma venda segura é verificar minuciosamente a documentação e a condição do veículo. Certifique-se de que todos os documentos estão em ordem, incluindo o histórico do veículo, avarias, quilometragem precisa e a situação financeira, como financiamentos ou débitos pendentes. Segundo Michael Lopes D'ávila, uma documentação completa e transparente não só aumenta a confiança dos compradores, mas também evita problemas legais após a venda.



- Descrição detalhada e fotos de qualidade



A apresentação do veículo no anúncio é fundamental para atrair compradores sérios. D'ávila enfatiza a importância de fotos de alta qualidade que mostrem todos os ângulos do carro, além de detalhes como o estado dos pneus, motor e quaisquer defeitos visíveis. Uma descrição completa e honesta, acompanhada de fotos claras, não apenas facilita a decisão de compra dos interessados, mas também reduz a probabilidade de negociações infrutíferas ou mal-sucedidas.



- Comunicação ágil



A rapidez na comunicação é outro fator crucial para o sucesso da venda. É recomendável responder prontamente às perguntas dos interessados e estar disponível para mostrar o carro pessoalmente, se necessário. Ycaro Martins destaca que escolher a plataforma certa para anunciar o veículo também desempenha um papel significativo. Plataformas como a Vaapty facilitam o processo, conectando vendedores a milhares de lojistas em todo o Brasil, garantindo uma venda rápida, segura e sem burocracia excessiva.



Cuidados necessários

Adicionalmente, a cautela em relação a possíveis golpes é essencial. Yago Almeida aconselha os vendedores a ficarem alertas para ofertas que parecem demasiadamente boas para ser verdade ou compradores que pressionam para fechar negócio rapidamente. "Prefira plataformas que ofereçam garantias ou proteções ao vendedor e evite compartilhar informações pessoais sensíveis fora desses ambientes seguros", alerta Almeida.



Desconfie de compradores que querem concluir a transação rapidamente ou que oferecem pagar mais do que o valor pedido", aconselha D'ávila. Ele também sugere evitar compartilhar informações pessoais sensíveis e preferir plataformas que ofereçam algum tipo de garantia ou proteção. Yago Almeida também enfatiza a necessidade de editar fotos para esconder a placa do veículo e não enviar fotos de documentos ou números de documentos.

