Publicado 20/06/2024 15:11

O Fundo Único de Previdência Social do Estado do Rio de Janeiro (Rioprevidência) alerta para a possibilidade de suspensão do pagamento de pensões a cerca de 3 mil pensionistas que não fizeram o recenseamento obrigatório em abril. A relação nominal dos beneficiários que estão nesta situação foi publicada em 5 de junho, no Diário Oficial (páginas 38 a 46).Para evitar o corte, os segurados ausentes devem regularizar a situação cadastral, o mais breve possível, agendando comparecimento a um dos postos ou agências do Rioprevidência, por meio do site www.rioprevidencia.rj.gov.br ou pelos telefones 0800-285-8191 (chamadas de telefone fixo) e (21) 3850-3350 (ligações de fixo ou celular).Feito o agendamento, o pensionista deve comparecer na data, hora e local definidos, com os documentos de Identidade (RG), CPF, título eleitoral e comprovante de residência recente.Desde novembro, o Rioprevidência promove o Recenseamento Obrigatório 2023/2024, que nesta fase é somente para pensionistas do Estado ligados à autarquia, com comparecimento do segurado, sempre no mês de aniversário. Os pensionistas de militares só são obrigados a fazer o procedimento caso estejam associados ao Rioprevidência — aqueles cujo instituidores da pensão morreram até 31 de dezembro de 2021.