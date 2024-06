Técnicos da Codin vão orientar empresários sobre os incentivos fiscais concedidos pelo Estado - Divulgação

Publicado 24/06/2024 14:44

A Companhia de Desenvolvimento Industrial do Estado do Rio de Janeiro (Codin) promove, na quarta, 26, e quinta-feira, 27, em Queimados, na Baixada Fluminense, a segunda escala do Codin Incentiva, projeto itinerante de atendimento aos empreendedores e gestores públicos fluminenses. O evento, que acontecerá a partir das 10h, no Teatro Municipal de Queimados, contará com a estrutura técnica especializada da Companhia para apresentar oportunidades de negócios no território fluminense, serviços e esclarecer dúvidas sobre processos e pleitos por incentivos fiscais no Estado do Rio de Janeiro.

Durante os dois dias de trabalho, os participantes terão a oportunidade de conhecer os serviços oferecidos pela Codin, entre eles o processamento de pleitos por incentivos fiscais concedidos no Estado, a orientação para a criação de condomínios e distritos industriais nos municípios fluminenses, e a interlocução junto aos demais órgãos oficiais para empresas interessadas em abrir ou ampliar seus negócios no Rio de Janeiro.

A programação conta com apresentações técnicas voltadas tanto para os empreendedores que já possuem processo em aberto para a aquisição de incentivo fiscal, quanto para aqueles que buscam orientações a respeito da abertura do pleito pelos benefícios.

"Queimados é sede de um dos distritos industriais mais importantes do Estado, localizado na Baixada Fluminense, que é responsável por cerca de 11% do PIB estadual. Quando promovemos uma ação direcionada a esclarecer e informar empreendedores e gestores públicos sobre as oportunidades existentes em cada região, potencializamos o desenvolvimento de todo o Rio de Janeiro", destaca a secretária estadual de Desenvolvimento Econômico, Indústria, Comércio e Serviços do Rio de Janeiro, Fernanda Curdi.

Após o lançamento da iniciativa, em Três Rios, no Centro-Sul Fluminense, e a passagem por Queimados, o Codin Incentiva já tem agendadas etapas nas cidades de Itaperuna e São João da Barra. O Teatro Municipal de Queimados fica na Rua Vereador Marinho Hemetério de Oliveira, 1.180, no Centro.