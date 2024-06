Os navios carregados com minério precisam seguir por rotas mais longas para figir dos Houthis - Ibram/Divulgação

Os reforços de navios que assolaram os portos marítimos durante a pandemia de covid-19 estão voltando, à medida que os desvios de navios devido aos ataques no Mar Vermelho provocam engarrafamentos e custos crescentes no início da época alta de transporte marítimo.

Flotilhas de navios porta contêineres e graneleiros estão crescendo ao largo das costas de Cingapura, Malásia, Coreia do Sul e China, enquanto portos em Espanha e outras partes da Europa procuram destravar pilhas de contêineres.

Os ataques rebeldes Houthi à navegação comercial no Mar Vermelho, que efetivamente fecharam o Canal de Suez desde o final do ano passado, são sentidos em portos distantes, à medida que as perturbações prolongam os tempos de viagem, desviam os navios do horário e encalham contentores marítimos.

Os obstáculos estão a complicar a logística para bens de retalho e manufaturados, mas os importadores e exportadores dizem que estão mais preocupados com a possibilidade de os backups se expandirem à medida que a procura aumentar nos próximos meses, rumo à movimentada época de pico do transporte marítimo.

O custo médio mundial de transporte de um contêiner de 40 pés atingiu US$ 4.119 na semana encerrada em 14 de junho, de acordo com Freightos, mais que o triplo do custo de junho do ano passado e a taxa mais alta desde setembro de 2022.