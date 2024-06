Esse é o primeiro aumento do frete registrado desde janeiro - Tânia Rêgo/Agência Brasil

Publicado 25/06/2024 15:25

A mais recente análise do Índice de Frete Edenred Repom (IFR) revelou que o preço médio do frete por quilômetro rodado ficou mais caro em maio, fechando o mês com a média de R$ 6,20, um acréscimo de quase 0,5% quando comparado a abril. Esse é o primeiro aumento registrado desde janeiro deste ano, quando o preço do frete apresentou alta de 2%, ante dezembro de 2023.

O preço médio do frete por quilômetro rodado obteve um aumento sutil em maio, ante abril, que não foi maior devido ao cenário de estabilidade no valor médio do litro do diesel. De acordo com dados do Índice de Preços Edenred Ticket Log (IPTL), o preço médio do litro do diesel comum fechou maio a R$ 5,99 e o S-10 a R$ 6,09, ambos estáveis em relação a abril.

Segundo a Edenred Repom, a queda na produção de grãos e das exportações de soja foram compensadas pelas demandas do setor industrial e de construção civil, principalmente ligadas ao cimento. “Estamos prestes a fechar o primeiro semestre do ano e a previsão para os próximos meses é de estabilidade no valor do frete, não apenas pelo comportamento de preço dos combustíveis, mas também devido ao desempenho de alguns setores da economia. Outro fator que pode influenciar nessa trajetória são sobre os reflexos das enchentes ocorridas no Rio Grande do Sul que ainda resultam em problemas logísticos para o escoamento de cargas”, comenta Vinicios Fernandes, diretor da Edenred Repom.

O IFR é um índice do preço médio do frete e sua composição, levantado com base nas 8 milhões de transações anuais de frete e vale-pedágio administradas pela Edenred Repom.