O Jeep Renegade lidera o ranking dos SUVs - fotos divulgação

Publicado 11/07/2024 14:06

A região Sudeste ganhou um novo termômetro de demanda e venda para o mercado automotivo regional. O Índice de Veículos Usados (IVU) cruza indicadores de demanda na plataforma OLX e de venda reunidos pela Federação Nacional dos Revendedores de Veículos Usados (Fenauto).

Nesta primeira edição do relatório, o destaque vai para o Jeep Renegade, que lidera com 67,7 pontos dentre os SUVs de 0 a 3 anos e 69,6 pontos no ranking deste tipo de modelo com idades entre 4 e 8 anos. Ford Ecorsport está no topo na lista de 9 a 12 anos, com 81,2 pontos, e dos automóveis com mais de 13 anos, com 81,6 pontos. O Hyundai HB20 lidera com 68 pontos nos Hatches de 0 a 3 anos, enquanto o Toyota Corolla está à frente com 81,6 pontos na categoria de 4 a 8 anos. Nos Sedãs, o Corolla é o primeiro no segmento de 0 a 3 anos, com 81 pontos e de 4 a 8 anos (81,3 pontos). O Honda Civic tem o maior desempenho dentre os carros de 9 a 12 anos do tipo, com 81,4 pontos e com mais de 13 anos, com 73,3 pontos.



Os valores do IVU podem estar entre 0 a 100 pontos. Cada indicador é construído a partir da distribuição do grupo segmentado conforme agrupamento de tipo de carroceria e faixa de idade. Quanto mais intensa for a competição no grupo, caracterizada por uma estreita proximidade entre os valores de demanda e venda, menor será o desempenho dos indicadores. O mesmo pode-se afirmar para o caso contrário. Carros com desempenho muito acima do grupo tendem a apresentar indicadores próximos de 100.