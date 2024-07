Região Serrana é muito visada durante o período de inverno - Reprodução

Publicado 11/07/2024 15:00

Um pesquisa realizada pelo DataZAP, do Grupo OLX, aponta os valores médios por metro quadrado para venda e locação, em maio deste ano, na Região Serrana do Rio de Janeiro, conhecida por ser um destino tradicional durante o inverno. Em Petrópolis e Teresópolis, cidades avaliadas no levantamento, os preços variam conforme o tipo de imóvel. Mas de modo geral, os preços encontrados são bem abaixo no encontrado na capital fluminense.

Em Petrópolis, os valores médios por metro quadrado para compra e aluguel de apartamentos são de R$ 6.440,68 e R$ 26,38, respectivamente. Quando se compara os preços com os imóveis da capital fluminense, é mais barato morar na cidade sede do Museu Imperial. Segundo dados do FipeZAP, os apartamentos no Rio de Janeiro custam R$ 10.077 (venda) e R$ 47,49 (locação) o metro quadrado, com uma diferença de 36% e 44%.

Quem decide comprar um apartamento em Teresópolis também acaba pagando mais barato pelo metro quadrado em comparação à capital do estado (37,2% menor). No âmbito da locação, Teresópolis apresenta custos semelhantes aos de Petrópolis, com apartamentos a R$ 26,38 e 44% mais acessível em relação ao Rio.



No que diz respeito às casas, em Teresópolis, os valores médios para venda são cerca de R$ 4.950,22 por metro quadrado, representando uma diferença de 9,59% em relação a Petrópolis, onde a cotação é de R$ 5.475,36. Quanto ao aluguel, o custo médio é de R$ 23,38 na primeira e de R$ 24,53 na segunda.



"A diferença de preço entre apartamentos e casas é explicada, dentre outros fatores, pelo custo de construção, que é maior para prédios do que para casas, e pela presença de comodidades nos condomínios de prédios", destaca Paula Reis, economista do DataZAP.