Piso salarial médio atingiu R$ 1.707, aumento de 20,2% em relação ao salário mínimo - Marcello Casal Jr/Agência Brasil

Publicado 25/07/2024 13:55

Em junho, 89,7% dos reajustes salariais superaram a inflação medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC), estabelecendo a série mais longa de reajustes reais positivos desde junho de 2015, com 19 meses consecutivos de ganhos reais, conforme dados divulgados pela Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe).

Em junho, o reajuste mediano foi de 5,0%, enquanto o INPC foi de 3,3%, resultando em um reajuste mediano real de 1,7%. Este é o maior reajuste mediano para o mês de junho desde 2014. O piso salarial mediano atingiu R$ 1.707, o que representa um aumento de 20,2% em relação ao salário mínimo.

Para julho, a prévia indica um reajuste mediano de 5,0%, com o INPC projetado em 3,7%. A proporção de reajustes acima do INPC foi de 85,9%, e o piso mediano previsto é de R$ 1.562, 10% acima do salário mínimo.

Primeiro semestre de 2024

O balanço do primeiro semestre de 2024 revela que 87,2% dos reajustes salariais também superaram a inflação, com um reajuste mediano real de 1,3 ponto porcentual. Como aponta a instituição, este desempenho é o melhor registrado para o primeiro semestre desde 2014, indicando que, em média, os salários têm crescido mais do que o custo de vida, aumentando o poder de compra dos trabalhadores.