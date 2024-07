Contingente apresentou aumento de 1,6% na comparação com março - Reprodução / Internet

Publicado 31/07/2024 14:33

O contingente ocupado na população brasileira em junho, 101,83 milhões, é recorde da série histórica iniciada em 2012, informou nesta quarta-feira, 31, a coordenadora da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD) Contínua do IBGE, Adriana Beringuy.

Esse aumento de 1,6% no número de pessoas empregadas na comparação com março se reflete em queda na taxa de desemprego, que chegou a 6,9% no segundo trimestre de 2024.

Essa foi a menor taxa desde o trimestre móvel encerrado em fevereiro de 2015, e também a menor para um segundo trimestre desde 2014, quando também foi de 6,9%.

A menor taxa de desocupação da série histórica do IBGE, considerando todos os trimestres móveis, foi de 6,3%, no trimestre encerrado em dezembro de 2013.