Aumento da demanda de cargas elevou preço do frete em junhoFoto : Arquivo MAIS

Publicado 01/08/2024 15:53

A última análise do Índice de Frete Edenred Repom (IFR) revela que, apesar da estabilidade no preço do diesel em junho — que segundo o Índice de Preços Edenred Ticket Log (IPTL), teve altas de 0,2% e 0,3% nos tipos comum e S-10, respectivamente, ante o mês anterior —, o valor médio do frete apresentou um acréscimo de 1,77% no comparativo com maio, passando de R$ 6,20 para R$ 6,31, o maior valor desde o registrado em janeiro deste ano.



“Esse retrato é especialmente impulsionado pelo aumento na demanda por frete, puxada pela recuperação na produção, sobretudo no milho segunda safra, gergelim e arroz, segundo dados divulgados pela Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) e o aquecimento do mercado da construção civil”, analisa Vinicios Fernandes, diretor da Edenred Repom.



Na análise semestral, o IFR mostra uma queda de 0,8% no preço do frete, que em janeiro foi de R$ 6,36. Abril foi o mês com o menor valor, a R$ 6,17.



Para os próximos meses, a expectativa, segundo o executivo, continua sendo de estabilidade, apesar do recente anúncio da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) de uma atualização dos coeficientes dos pisos mínimos de frete do transporte rodoviário de carga em mais de 1%.

"Não descartamos a possibilidade de um viés de alta no preço do frete, motivada pelo comportamento do preço do diesel, que corresponde a cerca de 40% do custo do frete. Na primeira quinzena de julho, o preço do diesel foi influenciado pela oscilação do dólar e pelo encarecimento do biodiesel. Vale lembrar que o combustível não tem seus preços reajustados pela Petrobras a distribuidoras desde agosto do ano passado”, finaliza Fernandes.



O IFR é um índice do preço médio do frete e sua composição, levantado com base nas 8 milhões de transações anuais de frete e vale-pedágio administradas pela Edenred Repom. A Edenred Repom, marca da linha de negócios de Mobilidade da Edenred Brasil, há 30 anos é especializada na gestão e pagamento de despesas para o mercado de transporte rodoviário de carga, líder no segmento de pagamento de frete e vale-pedágio com 8 milhões de transações anuais e mais de 1 milhão de caminhoneiros atendidos em todo o Brasil.