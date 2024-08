Edifício do Banco Central - Marcello Casal JrAgência Brasil

Publicado 06/08/2024 12:45

A ata do mais recente encontro do Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central, divulgada nesta terça-feira, 6, destaca que o cenário atual é desafiador, marcado por projeções elevadas e com mais riscos para a alta da inflação. Para o colegiado, o desenrolar deste cenário será importante para definir os próximos passos da política monetária.

"O Comitê, unanimemente, avalia que o momento corrente é de ainda maior cautela e de acompanhamento diligente dos condicionantes da inflação, sem se comprometer com estratégias futuras", diz a ata.

Por causa desse entendimento, o Comitê entende que a melhor estratégia abarca a manutenção da taxa de juros por um tempo suficientemente longo, para levar a inflação à meta no horizonte relevante.

Ainda assim, o colegiado, também por unanimidade, "reforçou que não hesitará em elevar a taxa de juros para assegurar a convergência da inflação à meta se julgar apropriado".

A ata ainda reitera que, como é usual, as estratégias adotadas vão refletir o compromisso com o cumprimento da meta de inflação e a reancoragem das expectativas, para minimizar o custo da desinflação.

"O Comitê se manterá vigilante e relembra que eventuais ajustes futuros na taxa de juros serão ditados pelo firme compromisso de convergência da inflação à meta", reforça o documento.

Mercado de trabalho e atividade

A ata destacou também que há surpresas com os dados de mercado de trabalho e atividade econômica, sobretudo o consumo das famílias, que estão divergindo do cenário de desaceleração previsto.

"Além disso, houve nova elevação das projeções de inflação para o horizonte relevante de política monetária, não obstante nova elevação na trajetória da taxa Selic extraída da pesquisa Focus. De forma análoga, as expectativas de inflação apresentaram desancoragem adicional desde a reunião anterior", pondera a ata, divulgada na manhã desta terça-feira.

O documento pontua que o cenário externo se mantém adverso, citando a incerteza sobre os impactos e a extensão da flexibilização monetária nos Estados Unidos.

"O Comitê avalia que as conjunturas doméstica e internacional exigem ainda maior cautela na condução da política monetária. Em particular, os impactos inflacionários decorrentes dos movimentos das variáveis de mercado e das expectativas de inflação, caso esses se mostrem persistentes, corroboram a necessidade de maior vigilância", diz a ata.