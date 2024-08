Mais de 13% dos pedidos são feitos com cupons de desconto - Divulgação

Publicado 07/08/2024 09:25

A expectativa é que o Dia dos Pais registre um crescimento de até 15% nas vendas por meio do comércio eletrônico em relação ao ano anterior, segundo um levantamento divulgado pela Admitad.

De acordo com a rede de afiliados, que analisou mais de 300 mil pedidos on-line, as vendas no comércio eletrônico devem superar os recordes dos anos anteriores em mais de 5%, com um aumento de 15% ou mais no valor médio das compras. No ano passado, o valor médio das compras foi de R$ 171,55, e a participação de pedidos móveis superou 24%, com previsões de crescimento ainda maiores este ano.



Entre os presentes mais populares, roupas e acessórios como óculos, relógios, gravatas e abotoaduras continuam em alta. A demanda por esses itens cresceu 15% na véspera do feriado do ano passado. Em termos de participação nos pedidos, produtos eletrônicos lideram com 26%, seguidos por roupas, calçados e acessórios com 25%, e produtos para casa e jardim com 10%. A alta probabilidade de os pais brasileiros receberem presentes dessas categorias é uma constante.



O setor de viagens também está previsto para um aumento significativo, com um crescimento entre 5% de 6% nas compras de passagens aéreas e entre 10% e 11% nas de passagens de ônibus, refletindo a vontade dos brasileiros de passar o feriado com suas famílias.



Na tentativa de economizar, mais de 13% dos pedidos são feitos com cupons de desconto e mais de 15% utilizam cashback. Além disso, um quarto dos compradores procura presentes navegando pelas páginas das lojas afiliadas, enquanto 20% confiam em recomendações de plataformas de conteúdo e mídias on-line.