Na Nymex, o petróleo WTI para setembro fechou em alta de 2,77% (US$ 2,03), a US$ 75,23 o barrilDivulgação

Publicado 07/08/2024 16:58

Os contratos futuros de petróleo fecharam em alta nesta sessão, ampliando os ganhos modestos desta terça-feira. A força da commodity acompanha a demanda por viagens nos Estados Unidos e os desdobramentos do conflito no Oriente Médio.

Na New York Mercantile Exchange (Nymex), o petróleo WTI para setembro fechou em alta de 2,77% (US$ 2,03), a US$ 75,23 o barril, enquanto o Brent para março, negociado na Intercontinental Exchange (ICE), fechou em alta de 2,42% (US$ 1,85), a US$ 78,33 o barril.

O analista Dennis Kissler, da BOK Financial pontua que a demanda por viagens nos EUA ainda está elevada, e acho que está ainda maior do que o mercado antecipava". Portanto, aumenta os consumo de combustíveis derivados do petróleo, o que pode levar a um aumento nos preços da commodity, já que a oferta precisa atender a demanda.

Os investidores seguem atentos aos desdobramentos do conflito no Oriente Médio. Relatório da Oanda divulgado hoje argumenta que qualquer conflito na região pode afetar o fornecimento e os preços do petróleo. Por outro lado, preocupações adicionais sobre uma recessão nos Estados Unidos ou desaceleração econômica global "podem deprimir ainda mais" os preços da commodity, conforme a consultoria.

Mais cedo, o Departamento de Energia (DoE, na sigla em inglês) dos EUA informou que os estoques de petróleo no país tiveram queda de 3,73 milhões de barris na semana, ante a previsão de queda de 500 mil barris, mas a reação do mercado ao dado foi tímida.