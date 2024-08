Secretário Mauro Frias participa de evento - Fernando Chaves / Divulgação

Publicado 07/08/2024 17:15

Rio - O Rio de Janeiro será palco, nesta quinta e sexta-feira, do Seminário Nacional de Tecnologia da Informação e Comunicação para Gestão Pública (Secop). O Proderj, órgão vinculado à Secretaria de Estado de Transformação Digital, será anfitrião do evento que reunirá gestores públicos de todo o país. O tema desta edição será "Segurança Cibernética em um mundo conectado."

Durante o evento, será anunciado o resultado do índice de oferta de serviços públicos digitais deste ano. O Estado saltou do 16° lugar, em 2021, para o 9°, em 2022 e 3° em 2023. A premiação é promovida pela ABEP-TIC, associação que reúne entidades estaduais de TIC de todo o país.

"O Rio de Janeiro resgatou seu protagonismo na área de tecnologia e hoje tem se destacado nas discussões sobre o tema e na realização de grandes eventos, refletindo nosso compromisso com a inovação. Sob a liderança do governador Cláudio Castro, estamos avançando na digitalização do estado, com foco sempre no cidadão fluminense", destacou o secretário de Estado de Transformação Digital, Mauro Farias.

O Proderj também concorrerá nesta edição, na categoria "Melhor solução de governo digital para governo aberto", ao Prêmio Gov.Digital, que reconhece cases de destaque na área. O Secop, que será realizado no Centro de Convenções & Hotéis Windsor, na Barra da Tijuca, terá uma ampla programação de palestras e painéis.