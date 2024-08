Empresa teve prejuízo no primeiro semestre - Divulgação/Embraer

A Embraer reportou um lucro líquido de R$ 415,7 milhões segundo trimestre de 2024, informou a empresa nesta quinta-feira (8), revertendo as perdas registradas no trimestre anterior. Nos primeiros três meses do ano, a companhia, que é uma das maiores fabricantes de aviões do mundo, havia registrado um prejuízo de R$ 63,5 milhões.

Os lucros do segundo trimestre representam um aumento de 50,6% em relação ao mesmo período de 2023, quando havia reportado lucro de R$ 276 milhões.

A Embraer voltou a apresentar números positivos no ano passado, com um lucro líquido de 164 milhões de dólares (R$ 920 milhões na cotação atual), graças a um quarto trimestre sólido.

A fabricante entregou 47 aviões entre abril e junho deste ano: 27 jatos executivos, 19 jatos comerciais e um avião cargueiro militar C-390 Millennium, conforme um comunicado. Este número representa um aumento de 88% em relação às 25 aeronaves entregues no primeiro trimestre.

A carteira de pedidos no segundo trimestre foi de 21,1 bilhões de dólares (R$ 118,3 bilhões na cotação atual), estável em relação ao trimestre anterior. A Embraer projeta que entregará entre 72 e 80 aeronaves comerciais e entre 125 e 135 aviões executivos em 2024.