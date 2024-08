Marinho falou em coletiva após divulgação dos dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) - Valter Campanato/Agência Brasil

Publicado 28/08/2024 17:11

O ministro do Trabalho, Luiz Marinho, cobrou nesta quarta-feira, 28, que o Banco Central passe a falar de controle de inflação por meio da ampliação da oferta, e não por restrição de demanda. Segundo ele, é uma "aberração econômica" tentar controlar a inflação apenas pelo aumento de juros.

"Eu quero lembrar que falar em aumento de juros no Brasil seria uma grande irresponsabilidade, já falei isso outros meses e quero reforçar com mais ênfase neste mês, considerando os indicadores e as sinalizações que a comunidade internacional vem mostrando em relação a esses indicadores", disse Marinho, em coletiva após divulgação dos dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) referentes ao mês de julho.

Ele voltou a dizer que não se deve controlar a inflação só por meio da restrição de crédito e aumento de juros. A alta na Selic, de acordo com ele, inibe os investimentos necessários ao País. "É preciso estimular que atores privados façam investimento", reiterou.