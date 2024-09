Fábrica da GM em São José dos Campos passará por processo de modernização - GM/Divulgação

Publicado 04/09/2024 12:04

São Paulo - A General Motors (GM) anunciou nesta quarta-feira, 4, que vai investir R$ 5,5 bilhões nas fábricas de São Paulo, como parte do plano, lançado em janeiro, que prevê R$ 7 bilhões no Brasil entre 2024 e 2028. Em julho, a montadora já tinha anunciado R$ 1,2 bilhão no complexo industrial de Gravataí, no Rio Grande do Sul, onde é produzido atualmente o modelo Onix.

Os investimentos em São Paulo, onde a GM tem fábricas em São Caetano do Sul e São José dos Campos, serão destinados à renovação do portfólio de produtos, incluindo a produção de um modelo híbrido flex, tecnologia que combina um motor movido a gasolina ou etanol com outro elétrico.

As unidades industriais da GM serão atualizadas nos próximos anos para receber as novas tecnologias. O Brasil é o terceiro maior mercado da Chevrolet, uma das marcas do grupo, no mundo.

O detalhamento dos investimentos da GM em São Paulo foi feito nesta quarta-feira no centro tecnológico da montadora em São Caetano do Sul. Além dos executivos da montadora no Brasil, participaram da cerimônia o presidente de mercados globais do grupo, Rory Harvey, e o presidente da GM Internacional, Shilpan Amin, além do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas.