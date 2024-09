Estudo do Google aponta que é preciso diferenciação para ter sucesso na Black Friday 2024 - Reprodução

Estudo do Google aponta que é preciso diferenciação para ter sucesso na Black Friday 2024Reprodução

Publicado 11/09/2024 16:00

São Paulo - Não basta às empresas garantirem presença na jornada do consumidor de qualquer

forma nesta acirrada Black Friday: é preciso buscar diferenciação para atingir os objetivos de negócios. Posicionamentos mais inovadores, indo além da data promocional, são a aposta do Google para gerar resultados ainda mais relevantes em 2024.



De acordo com a pesquisa realizada pela empresa sobre a Black Friday, quando analisadas as intenções de consumo por categorias, o levantamento indica que o interesse de consumir também vai além do varejo: 72% dos brasileiros gostariam de aproveitar algum tipo de oferta de viagem; 56% gostariam de aproveitar ofertas de cursos, e 43% gostariam de ter algum tipo de oferta de medicamentos de vendas sem prescrição, como suplementos e vitaminas.



"A Black Friday pode ser o 'empurrão' para transformar uma intenção em compra. A partir de objetivos de marketing bem definidos, é possível criar movimentos mais estratégicos de negócios e desbloquear novas receitas", avalia Nathália Camargo, diretora de Commerce de Google Customer Solutions no Brasil. "O ano de 2024 pode ser um espaço de experimentação por meio de abordagens inovadoras, como lançamento de produtos, fidelização e ampliação de público-alvo. Para ter resultados relevantes, as marcas precisam ressignificar a atuação na data."

Um dos exemplos de setores que podem aproveitar a oportunidade gerada pela Black Friday é o de serviços financeiros. De acordo com o levantamento do Google, 74% das pessoas gostariam que instituições financeiras fizessem parcerias com varejistas para oferecer mais benefícios aos clientes. Já o mercado de beleza pode aproveitar o insight de que 52% das pessoas aproveitam a data para investir em produtos de uso diário e produtos mais caros para gerar experimentação de itens que não seriam opção para o consumidor em outro momento, estimulando carrinhos mais valiosos no e-commerce.