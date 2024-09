Minas Gerais registrou o preço mais alto para o GNV na região - Divulgação

Publicado 13/09/2024 19:32

A mais recente análise do Índice de Preços Edenred Ticket Log (IPTL), levantamento que consolida o comportamento de preços das transações nos postos de combustível, trazendo uma média precisa, revelou que o preço médio do GNV (gás natural veicular) foi encontrado a R$ 4,78 na Região Sudeste no acumulado de agosto, valor que representa alta de 3,24% em comparação ao mês de julho.

“Após julho apresentar uma mudança no comportamento no preço do GNV, que apresentou uma tendência de estabilidade, em agosto o preço do gás veicular voltou a subir, e de forma significativa. O Rio de Janeiro, por exemplo, apresentou alta de 5,24%, estado onde o GNV chegou a ser comercializado a R$ 4,82”, destaca Douglas Pina, Diretor-Geral de Mobilidade da Edenred Brasil.

Em Minas Gerais, o combustível foi comercializado a um valor médio de R$ 5,25, o mais caro da região, e no Espírito Santo, após aumento de 0,60%, o gás foi encontrado a R$ 5,03. Já São Paulo foi o único estado da região a apresentar estabilidade no preço do GNV, comercializado a R$4,71, sendo, também, o local com o preço mais barato da região.

O IPTL é um índice de preços de combustíveis levantado com base nos abastecimentos realizados nos 21 mil postos credenciados da Edenred Ticket Log.