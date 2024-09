Presidente do Partido dos Trabalhadores, deputada Gleisi Hoffmann (PR) - Marcelo Camargo/Agência Brasil

Publicado 15/09/2024 07:36

Brasília - A presidente do PT, Gleisi Hoffmann, disse considerar "justo" excluir as despesas de combate a incêndios do limite de gastos do arcabouço fiscal. A declaração segue posicionamento do ministro Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal (STF), que pretende tirar as despesas decorrentes de ações para o enfrentamento às queimadas do limite de gastos imposto pelo arcabouço ao Orçamento, enquanto durar a emergência climática.

"Além de punir os terroristas que provocam queimadas, é necessário aplicar muitos recursos em ações de emergência. É justo excluir essa conta dos limites fiscais, como aponta o ministro Flávio Dino", escreveu Gleisi, no sábado, 14,, em publicação na rede social Bluesky.

A sugestão de Dino foi dada em despacho que determinou ao governo medidas imediatas para o combate às queimadas.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.