Ministro da Agricultura e Pecuária, Carlos Fávaro - José Cruz/Agência Brasil

Ministro da Agricultura e Pecuária, Carlos FávaroJosé Cruz/Agência Brasil

Publicado 14/09/2024 12:54

O Brasil firmou acordos de cooperação agrícola, agroalimentar, pecuária e saúde animal com Japão, Portugal e Azerbaijão. Os memorandos de entendimento foram assinados pelo ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, durante reuniões bilaterais com os ministros dos demais países, em paralelo aos encontros do grupo de trabalho da Agricultura do G20 Brasil.

O pacto com o Japão prevê o fortalecimento da cooperação entre os dois países no âmbito da agricultura. De acordo com o Ministério da Agricultura, o acordo objetiva a expansão das relações comerciais entre os países, o fornecimento estável de grãos do Brasil ao Japão e a promoção de sistemas agroalimentares sustentáveis. "Temos grandes oportunidades na cooperação e produção de alimentos e energias renováveis", disse Favaro em reunião com o ministro da Agricultura, Florestas e Pesca do Japão, Tetushi Sakamoto.

Com Portugal, o Brasil firmou acordo voltado a produtos agroalimentares com foco na regulação do controle de segurança e qualidade dos produtos alimentícios e na cooperação institucional e técnica entre os dois países. "Esta assinatura demonstra o equilíbrio nas relações e reciprocidade entre Brasil e Portugal, além de abrir portas para novos diálogos e parcerias Temos outros setores que também podemos explorar em conjunto", afirmou Fávaro, ao ministro da Agricultura e Pescas de Portugal, José Manuel Fernandes. No encontro, o Brasil solicitou o apoio de Portugal nas negociações sanitárias e fitossanitárias junto à União Europeia.

Já o memorando de entendimento firmado entre Brasil e Azerbaijão é direcionado à cooperação em pecuária e saúde animal. A cooperação envolve o desenvolvimento da pecuária, saúde animal e matérias-primas; fomento à horticultura; e gestão sustentável do agronegócio e sustentável territorial, além de áreas como genética, biotecnologias de processamento e colheita, aprimoramento de maquinário agrícola e controle de pragas e doenças, segundo o Ministério da Agricultura. "Vamos avançar na implementação dessas cooperações. Este é um momento muito oportuno para firmar novas oportunidades comerciais que sejam benéficas e equilibradas para ambos os países", disse Fávaro ao ministro da Agricultura do Azerbaijão, Magnum Mammadov. O Azerbaijão também discutiu parcerias para pesquisa sobre mudanças climáticas com a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa).