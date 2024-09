Segmento de Hipermercados e Supermercados se destacou na geração de empregos formais em agosto - Reprodução

Publicado 29/09/2024 06:00

Em agosto, o Estado criou 18.600 novos postos de trabalho com carteira assinada. Com um forte avanço nas contratações em relação ao mês anterior (quando foram abertas 10.658 vagas), esse foi o melhor desempenho do mercado do trabalho fluminense desde março de 2024 (+23.700), garantindo ao Rio a segunda posição no ranking de estados que mais contrataram em agosto.

Os dados integram a plataforma Retratos Regionais, levantamento produzido pela Federação das Indústrias do Rio de Janeiro, a partir das informações do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged). A análise constatou que, em relação ao mesmo mês de 2023, o ritmo de contratações ficou praticamente estável: em agosto do ano passado foram criadas 18.469 novas oportunidades com carteira assinada em todo o Estado.

Com o resultado de agosto, o Estado acumulou 119.794 novos empregos formais, e o saldo de janeiro a agosto está 14,4% acima do observado em igual período de 2023 (+104.754). Nesse recorte, o setor Serviços se destaca com 80.262 novos empregos, seguido pelo setor industrial (+36.148), pelo Comércio (+1.234) e pela Agropecuária (+1.055). O Comércio inclusive, reverteu o quadro observado nos últimos meses e apresentou saldo positivo no acumulado do ano pela primeira vez em 2024.

Análise por grandes setores

Na análise por grande setor econômico, apenas a Agropecuária (-146) apresentou saldo líquido de demissões. Os demais setores seguiram contratando, sendo que o setor de Serviços e a Indústria também registraram seus melhores saldos desde março deste ano.

O setor industrial, que contempla as indústrias de Transformação, Extrativa, Construção e os Serviços Industriais de Utilidade Pública, abriu 4.965 novas vagas formais. A Construção (+1.850) seguiu se destacando nessa análise, porém a maior parte dos demais segmentos industriais também contratou em agosto, com destaque para Manutenção, Reparação e Instalação de Máquinas e Equipamentos (+614), Produtos de Metal, Exceto Máquinas e Equipamentos (+349), Atividades de Apoio À Extração de Minerais (+344), Produtos Alimentícios (+293) e Impressão e Reprodução de Gravações (+244).

Já o setor Serviços (+10.939) liderou as contratações, com destaque para os segmentos de Educação (+1.725), Serviços de Escritório, de Apoio Administrativo e Outros Serviços Prestados Às Empresas (+1.546), Serviços para Edifícios e Atividades Paisagísticas (+1.339), Alimentação (+1.196) e Seleção, Agenciamento e Locação de Mão-De-Obra (+1.031).

Por fim, o Comércio apresentou saldo positivo em 2.842 vagas, puxado pelo setor varejista (+1.992), em especial Hipermercados e Supermercados.

Na análise regional, 69 dos 92 municípios fluminenses registraram desempenho positivo em agosto. A Capital (+10.529) concentrou a maior parte das vagas, seguida por Macaé (+1.010), Volta Redonda (+682), Niterói (+679) e Duque de Caxias (+670).