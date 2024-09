Regis Anderson Dudena, secretário de Prêmios e Apostas do Ministério da Fazenda - Wilson Dias/Agência Brasil

Publicado 28/09/2024 10:08

O governo federal começa a endurecer o controle sobre as empresas de apostas de quota fixa, as chamadas de bets. O advogado Regis Anderson Dudena, secretário de Prêmios e Apostas do Ministério da Fazenda (SPA), e também doutorando em direito na Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), falou sobre o setor e disse que as apostas se tratam apenas de um entretenimento.

"Segundo a lei, também podemos criar regras específicas para a divulgação. Uma coisa importante que precisa haver compreensão é sobre o que é a aposta. Aposta é entretenimento, não é meio de ganhar dinheiro, não é complementação de renda, não é meio de ficar rico. É mero entretenimento, é dinheiro que as pessoas gastam", disse em entrevista à Agência Brasil.

A partir da próxima terça-feira (dia 1º de outubro), quem não houver pedido autorização para atuar terá as operações suspensas. "Se a empresa sequer veio pedir autorização, não podemos reconhecer que ela quer se adequar", diz Dudena.



Em entrevista à Agência Brasil, o secretário avalia que o atual enrijecimento da autorização só foi possível porque, depois de cinco anos de vácuo, o Brasil passou a ter uma lei que regulamenta o setor (Lei nº 14.790).

A norma votada no Congresso Nacional e sancionada pelo presidente Lula em de 29 de dezembro de 2023 estabelece que cabe ao Ministério da Fazenda autorizar a exploração de apostas e fixar condições e prazos para adequação das empresas do ramo.