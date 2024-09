Em nota, o Nubank afirmou que seus serviços são pouco usados para apostas nas maiores bets - Bruno Peres/Agência Brasil

Em nota, o Nubank afirmou que seus serviços são pouco usados para apostas nas maiores betsBruno Peres/Agência Brasil

Publicado 28/09/2024 16:20

O Santander considera que a expansão dos gastos das famílias brasileiras com as apostas esportivas online, as chamadas bets, pode criar um risco para o Nubank. Segundo a análise, a exposição da fintech ao público de baixa renda e também ao Pix gera esses riscos. Em nota, o Nubank afirmou que seus serviços são pouco usados para apostas nas maiores bets.

A equipe do Santander liderada pelo analista Henrique Navarro menciona dados do IBGE que apontam que, neste ano, cerca de 20% do orçamento discricionário das famílias de baixa renda foi destinado às bets. O número chega a 36% se considerado apenas o orçamento destinado ao lazer.

Outro dado mencionado foi o compilado pelo Banco Central apontando que cerca de 20% dos recursos do Bolsa Família foram para as apostas online.

O Santander também destaca o dado da Confederação Nacional dos Dirigentes Lojistas (CNDL) que mostra que o Pix é o meio de pagamento mais utilizado para pagar as apostas, com 72% do total, seguido pelo cartão de crédito, com 18%. Segundo o banco, o Nubank é a instituição financeira com o maior número de chaves Pix no País, e respondeu por 23% do valor transferido por meio do sistema no primeiro semestre.

"Acreditamos que o risco é de que uma parte importante do financiamento de Pix do Nubank esteja relacionado às apostas online, o que resultaria em um risco de crédito extremamente alto", dizem os analistas. O financiamento de Pix respondeu por 30% das originações do Nu via cartão no segundo trimestre.

Em nota, o Nubank afirmou que menos de 1% do Pix parcelado feitos por meio da fintech são destinados às maiores bets, que representam 70% do mercado. "Desse modo, embora seja um tema importante para o Brasil e nós tenhamos tomado precauções especiais, não se tornou significativo dentro de nossa base de clientes, e nossos modelos estão identificando esse comportamento de maneira eficaz", disse o Nubank.

Competição

O relatório revela este e outros fatores como possíveis explicações para a recente queda das ações do Nubank. Os outros dois são: a mudança nas regras do crédito consignado e a possível competição mais intensa no México.

O Santander menciona a mudança feita pelo governo nas normas do crédito consignado do INSS. A partir do próximo ano, ficarão permitidas contratações nos 90 primeiros dias do pagamento dos benefícios, mas apenas pelos bancos pagadores. "Isso é negativo para o Nubank, em nossa visão, dado que bancos digitais não podem participar do leilão (da folha do INSS para os próximos anos)", diz Navarro.

O analista observa, ainda, que a busca de licenças bancárias por outras fintechs no México pode intensificar a competição no país, que é a segunda maior operação do Nubank. A fintech espera receber uma licença bancária por lá em 2025.