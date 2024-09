Publicado 30/09/2024 17:23

O diesel comum encerrou setembro com o mesmo valor médio de agosto, de R$ 6,10. O diesel tipo S-10 fechou o período a R$ 6,17 na média nacional, redução de 0,16% ante o fechamento do mês passado, de acordo com o Índice de Preços Edenred Ticket Log (IPTL), levantamento que consolida o comportamento de preços das transações de 21 mil postos credenciados da empresa.

Apenas o Sudeste apresentou aumento no preço médio do diesel comum, de 0,17%, alcançando o valor de R$ 6,03. Já o Centro-Oeste e o Nordeste foram as que tiveram a maior redução para o combustível, de 0,49%, registrando médias de R$ 6,12 e R$ 6,14, respectivamente.

Enquanto isso, o tipo S-10 teve incremento apenas na Região Sul, de 0,17%, fechando a R$ 5,98, e as maiores quedas, de 0,32%, aconteceram também no Centro-Oeste e no Nordeste, onde o litro fechou a R$ 6,26 e R$ 6,20, respectivamente.

Nas bombas da região Norte foram registrados os maiores preços médios para os dois tipos de diesel, de R$ 6,67 o comum e R$ 6,59 o S-10. Já os valores mais baixos foram encontrados nos postos do Sul: o comum a R$ 5,92 e o S-10 a R$ 5,98.