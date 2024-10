Serviço da SMTE para cadastramento de currículos ocorre mediante distribuição de senhas - Roberto Moreyra/SMTE

O serviço de cadastramento de currículo no banco de oportunidades da Secretaria Municipal de Trabalho e Renda (SMTE) estará, na terça-feira, 8, e quarta-feira, 9, em Realengo. De 11h às 17h, a ação será realizada na UniSãoJosé, na Rua Marechal Soares de Andrea 90. O atendimento está sujeito a um número limitado de senhas.Na quinta-feira, 10, será a vez da Cohab de Realengo. De 10h às 14h, a equipe da SMTE fará o cadastramento de currículos na Rua Paula Nei 548. E, no dia seguinte, 11, no mesmo horário, o serviço será realizado na Cozinha Comunitária Carioca de Acari, na Rua Piracambu 605.Para se cadastrar no banco de oportunidades da secretaria é preciso ter em mãos identidade, CPF, carteira de trabalho, PIS e o currículo. As inscrições no banco de oportunidades da SMTE também podem ser feitas pela internet, no link bit.ly/Cadastro_Curriculo_SMTE Pessoas sem acesso à internet podem se inscrever presencialmente em um dos sete postos da Central do Trabalhador, nos seguintes endereços: