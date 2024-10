Edifício-Sede do Banco Central em Brasília - Marcello Casal Jr/Agência Brasil

Publicado 07/10/2024 09:28

A mediana das previsões no relatório Focus do Banco Central para a taxa Selic no fim de 2024 seguiu em 11,75%, consolidando a expectativa do mercado financeiro para o atual ciclo de aperto nos juros, com duas altas de 0,50 ponto porcentual nas duas próximas reuniões do colegiado, em novembro e dezembro. Há um mês, a projeção era de 11,25%.

A estimativa intermediária para a taxa no fim de 2025 seguiu em 10,75%, de 10,25% um mês antes.

Considerando apenas as 39 projeções atualizadas nos últimos cinco dias úteis, a mediana do Focus para a Selic no fim de 2024 se manteve em 11,75%.

A estimativa intermediária para o fim de 2025 passou de 11,00% para 10,75%, levando em conta apenas as 39 estimativas atualizadas no período.

A mediana para os juros no fim de 2026 continuou em 9,50%, como está há seis semanas. A projeção para o fim de 2027 seguiu em 9,0%, como já está há 20 semanas.